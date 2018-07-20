سيلفرمان: القمة الأمريكية الخليجية قد تتأخر عن موعدها

قال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن القمة الأمريكية - الخليجية ربما تتأخر قليلا عن موعدها المقرر في سبتمبر المقبل.



وأضاف سيلفرمان - في تصريح صحفي - أن هناك رغبة أكيدة من جميع الأطراف لعقد هذه القمة، معربا عن ثقته في أنها قد تعقد، لكن ربما تتأخر قليلا عن سبتمبر المقبل، وهو ما ستكشف عنه الأيام المقبلة.



وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة في العراق، قال سيلفرمان إن ما يحدث في العراق يضيف تعقيدات للمشهد الخليجي، موضحا أن واشنطن تتابع بترقب المظاهرات هناك، وتتمنى للعراق الأفضل بمزيد من الاستقرار.



وأكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لمساعدة الجهود الأمريكية في العراق، مشيدا بمبادرة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعرضه تقديم المساعدة للعراق في مواجهة الأحداث الجارية؛ وذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينه وبين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مشيدا في الوقت نفسه بالقيادة السعودية، التي عرضت المساعدة أيضا.

وشدد السفير الأمريكي لدى الكويت على أهمية مساعدة الحكومة العراقية في التغلب على الصعوبات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بتوفير إمدادات الماء والكهرباء، والتي تعتبر قضايا حقيقية تحتاج إلى حلول سريعة، وهو ما يؤكد ضرورة الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تتولى مهام الأمور في أقرب وقت ممكن، وتكون قادرة على اتخاذ القرار لتشجيع الاستثمارات الخاصة.

