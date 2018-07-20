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أخبار العالم

الإمارات توقع مع الصين اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 10:57 ص
الرئيس الصيني في
الرئيس الصيني في أبوظبي
أحمد محرم
ذكرت قناة "العربية" أن الإمارات وقعت مع الصين عقدين في مجال استكشاف النفط والغاز في أبوظبي بقيمة 1,6 مليار دولار، واتفاقية لإقامة "سوق تجّار" ضخم في منطقة التجارة الحرة في دبي، تزامنا مع زيارة للرئيس الصيني شي جين بينج لأبوظبي.

وبدأ الرئيس الصيني مساء أمس الخميس زيارة للإمارات تستمر ثلاثة أيام، ضمن جولة تشمل أيضا السنغال وروندا وجنوب إفريقيا.

وفي وقت سابق، قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك إنها أرست عقدين بقيمة 5,88 مليار درهم (نحو 1,6 مليار دولار) لتنفيذ "أكبر مشروع مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد يشمل مناطق بحرية وبرية" في أبوظبي.

وأضافت أن شركة "بي جي بي"، التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية "سي إن بي سي"، فازت بهذين العقدين الذين يشملان منطقة بمساحة إجمالية تصل إلى 53 ألف كيلومتر مربع في أبوظبي، منها 30 ألفًا في البحر و23 ألفًا في البر. وتضم أبوظبي حوالي 96% من احتياطيات دولة الإمارات من الخام.

كما وقّعت شركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "تشيجيانج تشاينا كومودوتيز سيتي جروب" الصينية اتفاقية لبناء "سوق تجّار" على مساحة 3 كلم مربع في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي، أكبر منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط.

وأوضحت "موانئ دبي" أن السوق سيضم "مجمعات للتجار من مختلف أنحاء العالم تضم بضائع متنوعة تحت سقف واحد"، بينها المشروبات والمجوهرات ومواد البناء.

وتهدف الاتفاقية لدعم مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الحكومة الصينية والهادفة إلى خلق "طريق حرير" جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين بأوروبا.

وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول للإمارات. وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في 2017 نحو 53,3 مليار دولار، علما بأن الصادرات الصينية تشكل نسبة 90% منها، وفقا لإحصاءات أبوظبي. كما أن الإمارات بين الدول المصدرة للخام إلى الصين، وقامت ببيعها نفطا بنحو 4 مليارات دولار العام الماضي.

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