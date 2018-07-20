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أخبار البلد

الرئاسة: اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين مصر والسودان الشهر المقبل

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:01 ص
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
محمد عبد المنعم
أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه "من المقرر أن تبدأ لجنة التسيير المشتركة بين مصر والسودان اجتماعاتها الفنية بالقاهرة علي مستوى كبار المسؤولين الشهر المقبل تقر فيه المشروعات المشتركة بين البلدين يعقبه اجتماع علي مستوي الوزراء في ذات الشهر".

وكانت القمة المصرية السودانية بالخرطوم، بين الرئيسين السيسي والبشير قد وجهت بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية التنفيذية، لبلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها".

وتضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التي تم اقرارها خلال القمة سوف تضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة ".

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