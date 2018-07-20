استقبال الرئيس الصيني بقصر الرئاسة في أبوظبي.. صور

استُقبل الرئيس الصيني شي جين بينج في قصر الرئاسة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي صباح اليوم، بعدما وصل أمس إلى الإمارات في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، ينطلق بعدها في جولة إفريقية موسعة.



وكان في استقبال الرئيس الصيني ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



ووصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، زيارة الرئيس الصيني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي بدأت أمس، بـ"التاريخية"، لافتة إلى أنها نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في التعاون المشترك في مختلف المجالات.



وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة، أن الزيارة تعكس رغبة البلدين في تطوير علاقات الشراكة بينهما إلى مستويات أرقى وأشمل وأعم، بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين، وتؤكد عمق وأهمية وصلابة الشراكة الاستراتيجية التي تأمل الإمارات تطويرها إلى شراكة استراتيجية شاملة.