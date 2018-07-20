الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية وبحيازته كمية كبيرة من مخدر الهيروين الخام ومكبس هيدروليكى لإعداد وتدوير المخدر لترويجه على عملائهم.





تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام اعتزام عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة فى مجال جلب شحنات كبيرة من مخدر الهيروين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته .





ونجحت الإدارة من رصدهم والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وهم قدرى.إ.أ - مواليد 1973، صاحب شركة للإستثمار الزراعى ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق إتهامه فى قضية "قتل" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية"، وأحمد.إ.أ - مواليد 1989، مدير وشريك إحدى الشركات ، مقيم بدائر مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية ، ويوسف.إ.أ - مواليد 1981، صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة ، سبق إتهامه فى قضية "إتلاف" ، ومحمد.إ.أ – مواليد 1980، شريك بشركة للإستثمار الزراعى ، مقيم بالإسماعيلية ، وعادل.م.س- مواليد 1992، مقيم بالإسماعيلية، وجميعهم مقيمين حاليًا بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية .





عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن القليوبية وقطاع الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبطهم جميعًا بمحل إقامتهم ومسرح أنشطتهم الكائن بمنطقة جمعية عرابى بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية ، أسفر تفتيش أشخاصهم ومسكنهم عن ضبط الأتى مكبس هيدروليكى بالموتور الخاص به ومشتملاته يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين ، وكمية من مخدر الهيروين الخام وزنت واحد كيلو جرام ، وكمية من مخدر الهيروين " المعدة للترويج بعد الكبس " وزنت 3,525 كيلو جرام، وكمية من مادة ( باراسيتامول – كافيين ) والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج وزنت 22,120 كيلو جرام، و 112 قرص مخدر، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 10 جرام ، قطعة من مخدر الأفيون ، ومبالغ مالية إجمالية ( 16,930 ألف جنيه – 7,820 دولار أمريكى ) ، وسيارتين، و 7 هاتف محمول ، وميزان، وسلاح أبيض " سنجة " .





بمواجهة المتهمين إعترفوا بما أكدته التحريات وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .



