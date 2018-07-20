ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى، مساء أمس الخميس، والذى يستضيفه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بمركز الهناجر للفنون،خلال الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجارى .

وأعربت وزير الثقافة عن سعادتها بحضور المخرج جلال الشرقاوى الافتتاح، وأشادت بما يقدمه المعرض من لوحات مميزة ونادرة، كما استمعت لشرح السادة مصممى اللوحات المشاركين فى المعرض، بحضور الفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومى، ومصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجمى، والدكتور محمد سعد المنسق العام للمعرض .

ووجه مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، والمشرف على المعرض ونائب رئيس الهيئة الدولية لسينوجرافيا، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، لقيامها بافتتاح المعرض، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، لما يقدمه من دعم لمثل هذه المعارض المتميزة، وألقى الضوء على بعض اللوحات التى شاركت فى عدد من المهرجانات والفعاليات الدولية .

يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 30 مصمم من إتجاهات وخبرات وأجيال مختلفة، كما يضم أكثر من 70 لوحة .
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح
وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح

ترشيحاتنا

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم فى سوق العبور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات.. اليوم

تعرف على قيمة ضريبتك العقارية

والدة الشاب المتوفى فى هاسيندا تكشف تفاصيل الواقعة..فيديو

الوزراء ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام بالشروق

الوزراء: لا توجد أسماك بلاستيكية صينية بالأسواق المصرية

المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين

تعرف على سعر تذكرة حفل شيرين عبد الوهاب فى لندن

الأزهر الشريف: إقرار قانون القومية اليهودية خطوة عنصرية بغيضة

خالد أبو النجا يشارك جمهوره ذكرى وفاة شقيقته

نيمار يؤكد بقاءه في صفوف باريس سان جيرمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهى الأطعمة التقليدية
إسماعيل عبد الرؤوف: داعش يمتلك آلة إعلامية قوية
تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق السريعة.. فيديو
التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو
حقيقة رصف شارع المعز بالأسفلت.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟