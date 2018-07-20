وزيرة الثقافة تفتتح المعرض الرابع لمصممي سينوجرافيا المسرح

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، المعرض الرابع لمصممى سينوجرافيا المسرح المصرى، مساء أمس الخميس، والذى يستضيفه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى بمركز الهناجر للفنون،خلال الفترة من 19 حتى 31 يوليو الجارى .



وأعربت وزير الثقافة عن سعادتها بحضور المخرج جلال الشرقاوى الافتتاح، وأشادت بما يقدمه المعرض من لوحات مميزة ونادرة، كما استمعت لشرح السادة مصممى اللوحات المشاركين فى المعرض، بحضور الفنان يوسف إسماعيل مدير عام المسرح القومى، ومصممة الأزياء المهندسة نعيمة عجمى، والدكتور محمد سعد المنسق العام للمعرض .



ووجه مصمم الديكور والإضاءة حازم شبل، والمشرف على المعرض ونائب رئيس الهيئة الدولية لسينوجرافيا، الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، لقيامها بافتتاح المعرض، كما وجه الشكر للمخرج خالد جلال، لما يقدمه من دعم لمثل هذه المعارض المتميزة، وألقى الضوء على بعض اللوحات التى شاركت فى عدد من المهرجانات والفعاليات الدولية .



يذكر أن المعرض يشارك فيه أكثر من 30 مصمم من إتجاهات وخبرات وأجيال مختلفة، كما يضم أكثر من 70 لوحة .