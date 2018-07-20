الحكومة تحارب الشائعات.. تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة.. بيع 46 فيلا فى مارينا العلمين للأكابر..رصف شارع المعز بالأسفلت..توقف الملاحة بقناة السويس..وتؤكد:لا زيادة في فواتير الكهرباء

الحكومة تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

الحكومة تنفي بيع 46 فيلا فى مارينا العلمين للأكابر

الوزراء ينفي توقف الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن

الحكومة تنفي رصف شارع المعز بالأسفلت وتشويه معالمه

الحكومة: لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء

الوزراء ينفي العثور على 35 طفلا في دار أيتام بالشروق

الوزراء ينفي فتح باب التعيينات في وزارة العدل

الوزراء: لا توجد أسماك بلاستيكية صينية بالأسواق المصرية



حرص مركز معلومات مجلس الوزراء،على التصدي للشائعات التى تطال جسد الوطن وتستهدف عزيمته، وأصدر بيانا نفى خلاله جميع المعلومات الخاطئة التي تم تداولها على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى، وفيما يلى نفى الحكومة لبعض الشائعات.



نفى مركز معلومات مجلس الوزراء،صحة ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة، دون رقابة عليه من جانب الأجهزة المعنية.



وقام المركز بالتواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التي أوضحت أن صندوق مصر السيادي ‏هو صندوق مملوك للدولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات، مؤكدة أن الهدف الأساسي من إنشاء هذا الصندوق هو استغلال أصول مصر الاستغلال الأمثل لتعظيم موارد الدولة والحفاظ على تلك الأصول خاصة وأن هناك أصولًا عديدة بمئات المليارات غير مستغلة, كما أنه يعتبر في الوقت نفسه بمثابة صندوق استثمار يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله.



ونوهت الوزارة إلى أن الصندوق يهدف أيضًا إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله, وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وله في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.



كما نفي المركز شائعة قيام وزارة الإسكان، ببيع 46 فيلا فى مرحلة الإنشاء حاليًا بمركز مارينا العلمين السياحي للأكابر، وقد تواصل مركز معلومات مجلس الوزراء مع مسئولي وزارة الإسكان، الذين نفوا ذلك تمامًا.



وأكدت وزارة الإسكان أنه جار حاليًا تنفيذ 46 فيلا نموذج الزمردة، بمركز مارينا العلمين السياحي، وجميع الوحدات تطل على البحر والبحيرات، ولم يتم طرحها للبيع حتى الآن، سواء للأكابر أو لغيرهم، وعندما تقرر الوزارة طرحها للبيع سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا، مثلما يحدث في كل منتجات الوزارة العقارية، وستكون الفرصة متاحة للجميع للحجز، دون وساطة أو محسوبية، مثلما تفعل الوزارة في كل ما تطرحه من وحدات.



وصرح مسئولو وزارة الإسكان بأنه تم الانتهاء من تنفيذ ممشى تجارى سياحي بمركز مارينا العلمين السياحي، بطول 600 م، وعرض يصل إلى 70 م تقريبًا، ويحتوى على العديد من الأنشطة والألعاب التي تناسب جميع الأعمار، كما تم رفع كفاءة وتوسعة الطرق والأرصفة المحيطة بالممشى، وتم تنفيذ عدد من جراجات السيارات سعة حوالى 1000 سيارة، لاحتواء كثافة السيارات الواردة للممشى، مؤكدين أن ملاك مارينا أشادوا بما تم تنفيذه، وبالتنظيم الجيد للقضاء على مشكلة المرور التى حدثت بتلك المنطقة فى الأعوام السابقة.



ونفى مركز المعلومات أيضا صحة ما تردد في العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول حدوث تصادم لـ 6 سفن في قناة السويس وهو ما تسبب في تعطيل المجرى الملاحي للقناة.



وقام المركز بالتواصل مع هيئة قناة السويس, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أن حركة الملاحة في قناة السويس تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة, مشيرةً إلى أن القناة تشهد عبور 102 سفينة خلال أمس الأربعاء 18/7/2018 وحتى اليوم الخميس، مُؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.



كما نفت الحكومة صحة ما تم تداوله في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من صور تُفيد بتعرض شارع المعز لعملية رصف بالأسفلت وإزالة الأرضية الخاصة به والتي كانت تتميز بالطابع التاريخي، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، صحة الصور، وتواصل وزارة الثقافة والتي نقت صحة تلك الأنباء, مؤكدةً أن هذه الصور مغالطة للواقع وعارية تمامًا عن الصحة، حيث إن الصور المتداولة ليست لشارع المعز بل هي لشارع باب الوزير بعد أن أنهت محافظة القاهرة أعمال رصف الطريق، حيث كان في الأصل مرصوفًا بالأسفلت ولكنه غير ممهد ويعيق حركة المارة والسيارات والحركة التجارية به.



كما نفى مركز المعلومات ما اثير من أنباء تفيد باعتزام الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار فواتير استهلاك الكهرباء، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء ، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا, مؤكدة أنه لا توجد أي زيادات جديدة أو تعديل على أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري والذي سينتهي 30/6/2019 وهو ما تم الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عام للسيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح خلاله أيضًا الأسعار الجديدة ومقدار الدعم الموجه للاستهلاكات المنزلية المختلفة, مشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.



وبشأن الصورة المتداولة لـ 35 طفلًا في دار أيتام غير مرخصة بمنطقة الشروق تمهيدًا لاستخدامهم في تجارة الأعضاء، تواصل المركز مع وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، واللتين نفتا تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُوضحتان أن الصور المتداولة للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى واقعة قديمة حدثت في العام الماضي بتاريخ 8 يوليو 2017 لدار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة بالإسكندرية، وقد تم إغلاق تلك الدار في وقتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة وتوزيع الأطفال على دور الأيتام التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, وأكدتا أن الصور المتداولة ليست حديثة وتم إعادة تداولها مرة أخرى خلال الفترة الحالية بهدف إثارة القلق والبلبلة بين المواطنين.



كما نفى المركز ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل، وقام بالتواصل مع وزارة العدل, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.



في سياق أخر، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تداولته العديد من صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول طرح الحكومة أسماك بلاستيكية صينية خطيرة على صحّة الإنسان في الأسواق المصرية.



وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء جُملةً وتفصيلًا، مُؤكدةً على خلو الأسواق المصرية من وجود أي أسماك صينية مصنوعة من البلاستيك، مُوضحةً أن مصر لا تستورد أي أسماك من الصين حيث تُطبيق كافة المعايير البيئية للحفاظ على الثروة السمكية مع توافر نظام صارم لمراقبة الجودة لإنتاج منتج سمكي صحي آمن نظيف ومطابق لكافة المعايير البيئية، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

