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أخبار العالم

رصد 4 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:02 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 انتهاكات لوقف إطلاق النار، بينما لم يرصد الجانب التركي أي انتهاكات.

وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم /الجمعة/ أن الانتهاكات وقعت في محافظتي اللاذقية وحماه، واصفا الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا بـ"المستقر".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي في سوريا نفذ - خلال الـ24 ساعة الأخيرة - عملية إنسانية واحدة، حيث تم إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى بلدة الصالحية بريف دير الزور، مضيفا أن المركز المذكور قدم خلال 24 ساعة، الإسعافات والخدمات الطبية لــ 52 شخصا، موضحا أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات بشأن انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة، التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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