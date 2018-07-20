ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محافظ القنيطرة السورية يتوقع إجلاء مقاتلي المعارضة اليوم

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 م
صدى البلد
رويترز
قال محافظ القنيطرة إنه يتوقع بدء إجلاء مقاتلي المعارضة من المحافظة السورية اليوم الجمعة بعدما وافقت المعارضة على تسليم المناطق التي تسيطر عليها للحكومة .

وتوشك دمشق على استعادة السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل في هجوم اجتاحت القوات الحكومية السورية خلاله جنوب غرب البلاد بدعم من قوة جوية روسية.

ووافق مقاتلو المعارضة في القنيطرة القريبة من الجولان أمس الخميس على قبول العودة إلى حكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال البلاد.

وقال همام دبيات محافظ القنيطرة لرويترز اليوم الجمعة "نحنا جاهزين لأنه نرحل المسلحين من المنطقة وفي حال تمت الأمور راح فورا نقدم الخدمات اللازمة للمقيمين بالمنطقة من كهرباء ومياه... ونحن بانتظار بداية العمل وإن شاء الله اليوم راح يتم العمل".

وأضاف دبيات إنه لم يتبين بعد عدد المقاتلين المغادرين لكن الحكومة جهزت 45 حافلة حتى الآن.

وذكر التلفزيون الرسمي أن عشر حافلات دخلت قرية في القنيطرة مساء أمس الخميس لإجلاء المقاتلين الذين رفضوا التسوية مع الدولة إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في الشمال.

ترشيحاتنا

التعليم تكشف سبب رسوب نسبة كبيرة من طلاب steam.. فيديو

جوارديولا مستاء من غياب لاعبيه بسبب العطلة عقب كأس العالم

مطار القاهرة يستعد لوصول الرئيس السيسي قادما من الخرطوم

6 معلومات عن طائرة An-26 بعد هبوطها اضطراريا بالقرب من مطار العلمين

استشارى مخ وأعصاب: صعوبة التعلم عند الأطفال بسبب ضعف الذاكرة

مدبولى: 850 مليون جنيه حصيلة حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزا

الموساد: أحبطنا هجوما إيرانيا بفرنسا

الرئاسة: اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين مصر والسودان الشهر المقبل

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

المعارضة القطرية ترد على فتوى زوجة تميم بتحريم الحج

فيديو جراف ..سعر الذهب اليوم فى مصر

تعرف على سعر تذكرة حفل شيرين عبد الوهاب فى لندن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية
إسماعيل عبد الرؤوف: داعش يمتلك آلة إعلامية قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟