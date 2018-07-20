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اقتصاد

الذهب يرتفع مع تداول الدولار دون أعلى مستوى في عام

الجمعة 20/يوليه/2018 - 06:46 م
الذهب
الذهب
رويترز
ارتفعت أسعار الذهب في تعاملات متقلبة اليوم الجمعة بعد أن بلغت أدنى مستوى في عام الجلسة السابقة، وذلك مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته في سنة.

وجرى تداول الذهب في المعاملات الفورية عند 1224.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. وفي الجلسة السابقة، نزل المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى منذ يوليو تموز من العام الماضي عند 1211.08 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.03 بالمئة إلى 95.123 بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قلقه من قوة العملة وزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 15.41 دولار للأوقية، بينما انخفضت بنحو 2.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد البلاديوم أكثر من اثنين بالمئة إلى 889 دولارا للأوقية. ويتجه المعدن إلى الهبوط بنحو خمسة بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 811.80 دولار للأوقية.

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