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رياضة

فابينيو: سأسعى لإقناع مبابي للانتقال إلى ليفربول

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 م
فابينيو
فابينيو
أ ش أ
أعرب البرازيلي فابينيو، المنضم حديثًا لصفوف ليفربول الإنجليزي، قادما من موناكو الفرنسي، عن سعادته بالرحيل للريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال فابينيو في تصريحات لصحيفة تيليجراف "ليفربول أعرب لموناكو عن اهتمامه بضمي، ثم تحدث مع وكيلي وسارت الأمور بسرعة، حين علمت باهتمام الريدز تحمست كثيرا".

وأضاف :"ما فعله كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، خلال عامين فقط، أمر لا يصدق، إنه ظاهرة ويجب تهنئته، بمجرد أن تسنح لي الفرصة، سأقوم بالسعي لإقناعه بالقدوم لليفربول".

وأوضح فابينيو في هذا الصدد "مبابي قال إنه سيبقى مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، لكنني سأحاول تدريجيًا إقناعه بالانتقال إلى ليفربول".
وقال فابينيو إن فريقه يملك من المواهب والقدرات ما يكفي لمنافسة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

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