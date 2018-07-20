ريال مدريد يتفق على ضم هازارد مقابل 190 مليون يورو

ذكرت شبكة "لو 10 سبورت" الفرنسية، إن نادى ريال مدريد اتفق مع نادى تشيلسي على ضم النجم البلجيكى أيدين هازارد مقابل 190 مليون يورو، في الصيف الجاري.



وأضافت أن ريال مدريد تفاوض مع والد هازارد في الفترة الماضية، بعد نية النادي الملكي دفع المقابل المذكور لضم نجله.



يشار إلى أن ريال مدريد يريد التعاقد مع هازارد، في ظل سعيه لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليوفنتوس الإيطالي.

وكانت تقارير قد أكدت مؤخرا دخول النجم البلجيكي، ضمن قائمة اهتمامات برشلونة الإسباني.

