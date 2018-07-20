مطروح فى أسبوع.. إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة.. وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما.. وختام فعاليات برنامج فوتبول نت بحضور وزير الشباب.. وإقبال كبير على أول متحف للآثار.. صور

وزير الشباب يتفقد عددا من المنشآت الرياضية بمطروح

وزير الشباب: بطولة للرماية بمطروح.. واستاد دولي في العلمين

ختام فعاليات برنامج فوتبول نت بمطروح بحضور وزير الشباب والمحافظ

تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح

إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما

زيادة الغابة الشجرية إلى 650 فدانا

علاء أبو زيد: