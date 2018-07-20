مطروح فى أسبوع.. إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة.. وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما.. وختام فعاليات برنامج فوتبول نت بحضور وزير الشباب.. وإقبال كبير على أول متحف للآثار.. صور

وزير الشباب يتفقد عددا من المنشآت الرياضية بمطروح
وزير الشباب: بطولة للرماية بمطروح.. واستاد دولي في العلمين
ختام فعاليات برنامج فوتبول نت بمطروح بحضور وزير الشباب والمحافظ
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح
إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما
مياه مطروح:
وزير الشباب: بطولة للرماية بمطروح.. واستاد دولي في العلمين
ختام فعاليات برنامج فوتبول نت بمطروح بحضور وزير الشباب والمحافظ
تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة بمطروح
إعادة الحياة لمصنع تمور سيوة وتشغيله بعد توقف دام 14 عاما
مياه مطروح:
زيادة الغابة الشجرية إلى 650 فدانا
علاء أبو زيد:
علاء أبو زيد:
إقبال كبير على أول متحف للآثار
شهدت محافظة مطروح الاسبوع الماضى العديد من الاحداث حيث نجحت جهود محافظ مطروح بالتنسيق مع الجانب الإماراتي في اعادة استغلال أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14 عاما مصنع تمور سيوة، حيث سلمت المصنع بالفعل للشركة الإماراتية والتى تم توقيع العقود معها فى فبراير الماضى، بحضور وزراء الاستثمار والتنمية المحلية.
واكد شعبان معروف، رئيس مدينة سيوة، ان "مصنع تمور سيوة يعد نموذج للاصول الثابتة غير المستغلة، والذى كان متوقف منذ انشاءة لوجود عيوب فنية فى المصنع لافتا انة فور عرض مشكلة توقف المصنع على اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بدء فى دراسة كيفية اعادة المصنع للحياة وتشغيلة لتحقيق اعلى استفادة لمزارعى وابناء سيوة خاصة مع اهمية المصنع الذى سيعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة.
وزار محافظ مطروح دولة الامارت العربية للترويج للامكانيات الاستثمارية بالمحافظة، وتم خلال الزيارة الاتفاق مع جائزة خليفة لنخيل التمور على تطوير مصنع تمور سيوة المتوقف منذ 14 عاما وتلافى العيوب الفنيه فى المكينات ومعدات الانتاج .
وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بشأن تطويره وإعادة تأهيله فى 16 مارس 2016 بدولة الامارات الشقيقة .. وقامت جائزة خليفة بتجهيز المصنع بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة طبقًا للخبرة الإماراتية المشهورة فى ذلك المجال مساهمةً من جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار لتحقيق الهدف والميزة الإنتاجية والوصول بالمنتج إلى مستوى الجودة العالمية.
وفى30 مارس 2017 افتتح محافظ مطروح، المصنع بعد الانتهاء من تطويرة بحضور أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ووزراء، الصحة و الزراعة، والسياحة، التنمية المحلية.
كما تم طرح المصنع امام مستثمري القطاع الخاص بعد إعادة تأهيله. وتقدم عدد من المستثمرين وتم اختيار الشركة المصرية الإماراتية لتشغيل وإدارة المصنع بحق الانتفاع.
ووقع محافظ مطروح، والشركة الامارتية بحضور وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتنمية المحلية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ليتم امس تسليم المصنع بالفعل للشركة الامارتية .
وأكد "ابو زيد"، أهمية طرح المصنع أمام المستثمرين و اسناد المصنع للشركة الاماراتية مما يساهم فى زيادة الاهتمام بمحصول التمور بالواحة وزيادة الصادرات خاصة مع وجود 700 ألف نخلة بواحة سيوة بإجمالي إنتاج 84 ألف طن تمور التي يمكن استغلالها اقتصاديا ومع ذلك لا يتم تصدير سوى 250 طنا سنويا فقط رغم جودتها العالمية.
وأضاف أن عائد إعادة تشغيل المصنع سينعكس على مزارعي الواحة برفع أسعار توريد التمور للمصانع مع استحداث الشركة لأنواع جديدة من التمور تزيد من جودة المنتج بالواحة بالاضافة الى خلق اجواء تنافسية مع المصانع الاخرى بالواحة والحفاظ على التمور بحسن استغلالها.
كما استقبل المحافظ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة.
وأكد "صبحي"، أنه سيتم دراسة إقامة بطولة في الرماية بمطروح وإقامة مركز رياضي شامل بكل محافظة يضم استاد ومستشفيات رياضية بالإضافة إلى إقامة استاد رياضي دولي بالعلمين وتأهيل البنية الرئيسية الرياضية وتطويرها بكل محافظة في اطار خطة الدولة 2030، مضيفا انه سيتم العمل علي استثمار الطاقات الموجودة فى مطروح للبناء عليها وما تتميز به المحافظة من مواهب كالفروسية والهجن وأهميتها السياحية والتراثية والرماية والعاب القوى ودراسة امكانية اقامة مراكز لها .
واشار وزير الشباب والرياضة، ان المحافظة غنية بالامكانيات والموارد المرتبطة بها خاصة إمكانياتها البشرية, مضيفا انه سيتم تطوير امكانيات الشباب واستغلال قدراتهم وأهمية قوافل التوعية والوقوف على مطالب الشباب بمطروح.
وأكد محافظ مطروح ان هناك اهتمام كبير لتنمية وتوفير الخدمات للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة إيمانا بأن التنمية الحقيقة هى تنمية البشر وصنع رجال المستقبل ادراكًا لآهمية المحافظة الحدودية، وكذا الاهتمام بتنمية الوعى واستغلال قدرات الشباب بما ينفع وطنهم ،وذلك من خلال تخطيط مدروس .
كما شهد وزير الشباب والرياضة و محافظ مطروح، والمهندس جاسر حنطر - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر، والدكتور مصطفي بيومي – المشرف العام على برنامج فوتبول نت بمصر، والسيدة جويومار تودو – بمؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم، احتفالية ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج "فوتبول نت" بمركز شباب مطروح ,التي أقمتها مؤسسة نادي برشلونة الإسباني بالتعاون مع شركة شل.
واشاد محافظ مطروح بمؤسسة نادى برشلونه وشركة شل مصر على تلك المبادرة الرياضية. التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي مع ما سبقها من مبادرات وطنية صادقة ومخلصة من أصحابها ،.وما سيخلفه من مردود إيجابي على أبنائنا ومستقبلهم بمطروح إيمانًا بأهمية تنمية المجتمعات المحلية وخدمة كافة المناطق مع السمو بالأخلاق والقيم السامية قبل الرياضية ..وإعلاء روح التسامح والقيم الإنسانية..وخلق جيل قادر على التحدي وصنع مستقبل أفضل لوطنه ومجتمعه، مضيفا أنه تم تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال بنهائى البرنامج التدريبى " فوتبول نت " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة نادى برشلونة الشهير وشركة شل .
واشار "ابو زيد"، الى ان ذلك يترجم فكر وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة لتكون مطروح كعادتها سباقة دائما فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين شباب مختلف المحافظات، واستثمار طاقات أبنائنا بعيدا عن كل تعصب أو إنحراف متسلحين بأخلاقهم وعلمهم ومواهبهم التي تميزهم وتصنع لهم مستقبل أفضل مع الثقة فى قدرة الشباب المصرى وامكانياته الواعدة وقدرته على التحدى من أجل التميز و تطوير قدراته الإبداعية على أسس علمية من أهل العلم والخبرة.
من ناحية اخرى أكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه مطروح، أن محافظة مطروح تبحث زيادة المساحة الزروعة من الأشجار إلى 650 فدانًا، وذلك للاستفادة من المياة المعالجة الناتجة من المحطة المعالجة للصرف الصحي.
وقال "فارس" أن مشكلة قرية علوش انتهت بنسبة 90% حيث لم يعد هناك تراكم لمياة الصرف الصحي التي كانت تنتج من ترشح مياة الصرف من الطبقة الترابية التي تحيط بالحوض المستوعب للصرف الصحي.
وفي نفس السياق اكد فارس انه تم الانتهاء من إحلال وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بتكلفة بلغت المليار جنيه، وذلك لاستيعاب المشاريع الكبرى التي ستقام بالمحافظة واقبال المصطافين والسياح عليها خاصة في فصل الصيف.
واشار إلى أنه جرى إنجاز العمل في 6 اشهر نصف المدة المقررة لتسليم المشروع حيث تم التعاقد على المشروع في يناير 2018 وتم الانتهاء منه في شهر يونيه 2018 , مشيرا انه تم تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء قبل بداية موسم الصيف.
من ناحية اخرى يشهد اول متحف للآثار بمطروح والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كنفرانس في مارس 2018 اقبال كبير من زائرى وابناء المحافظة خاصة أن ما يحتويه المتحف من آثار تحكي تاريخ المحافظة على مر العصور الفرعونية والرومانية واليونانية .
واكد محافظ مطروح، أنه تم وضع خطط تأمين للمتحف بوضع احدث الكاميرات ونقاط ثابتة لشرطة السياحة للتأمين مدعمة بأحدث الاجهزة للكشف عن المفرقعات والبوابات الالكترونية الحديثة لاستقبال السياحة الخارجية او الداخلية من ضيوف المحافظة.
وأشار إلى أن متحف اثار مطروح يعد خطوة هامة لنشر الوعي لأبنائنا الشباب بأهمية الآثار وقيمتها مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح والتي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ اجدادنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن متحف آثار مطروح يحتوي علي 1000 قطعة أثرية التى تمثل مختلف الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية والآثار القبطية والاسلامية والتي تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها في المعارك التي دارت بمحافظة مطروح علي طول امتداد ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الممتدة حتي الحدود الليبية.
ووجه الشكر لوزير الآثار ورئيسه قطاع المتاحف على خروج المتحف بالشكل الرائع الذي يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية بوجود متحف للآثار بالمحافظة.
واكد سعد هريدى مدير متحف الاثار بمطروح، ان المتحف يستقبل يوميا العديد من الزائرين حيث زار المتحف وفد من شمال سيناء يضم هيئة تشيط السياحة والعديد من الوفود بمحافظات مصر، مضيفا أن متحف الآثار يستقبل الزائرين على فترتين من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء خلال شهور الصيف وفي الشتاء فترة واحدة من 8 صباحا وحتى 5 مساء.
واوضح انه تم تحديد المقابل المادي للمتحف بواقع 20 جنيها للزائر المصري و 10 جنيهات للطالب المصري و 80 جنيها للزائر الأجنبي و 40 جنيها للطالب الاجنبي و 20 قيمة التصوير الفوتوغرافي للزائر المصري و 50 جنيها قيمة تصوير الفوتوغرافي للزائر الاجنبي و 150 جنيها قيمة التصوير الفيديو للزائر المصري و 300 جنيه قيمة التصوير الفيديو للزائر الأجنبي.
شهدت محافظة مطروح الاسبوع الماضى العديد من الاحداث حيث نجحت جهود محافظ مطروح بالتنسيق مع الجانب الإماراتي في اعادة استغلال أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14 عاما مصنع تمور سيوة، حيث سلمت المصنع بالفعل للشركة الإماراتية والتى تم توقيع العقود معها فى فبراير الماضى، بحضور وزراء الاستثمار والتنمية المحلية.
واكد شعبان معروف، رئيس مدينة سيوة، ان "مصنع تمور سيوة يعد نموذج للاصول الثابتة غير المستغلة، والذى كان متوقف منذ انشاءة لوجود عيوب فنية فى المصنع لافتا انة فور عرض مشكلة توقف المصنع على اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح بدء فى دراسة كيفية اعادة المصنع للحياة وتشغيلة لتحقيق اعلى استفادة لمزارعى وابناء سيوة خاصة مع اهمية المصنع الذى سيعمل على الحفاظ على منتج التمور بالواحة وتعظيم العائد الاقتصادي منه مع توفير مزيد من فرص العمل لأبناء الواحة.
وزار محافظ مطروح دولة الامارت العربية للترويج للامكانيات الاستثمارية بالمحافظة، وتم خلال الزيارة الاتفاق مع جائزة خليفة لنخيل التمور على تطوير مصنع تمور سيوة المتوقف منذ 14 عاما وتلافى العيوب الفنيه فى المكينات ومعدات الانتاج .
وتم توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بشأن تطويره وإعادة تأهيله فى 16 مارس 2016 بدولة الامارات الشقيقة .. وقامت جائزة خليفة بتجهيز المصنع بأحدث الأجهزة والمعدات الخاصة طبقًا للخبرة الإماراتية المشهورة فى ذلك المجال مساهمةً من جائزة خليفة الدولية للتمور والابتكار لتحقيق الهدف والميزة الإنتاجية والوصول بالمنتج إلى مستوى الجودة العالمية.
وفى30 مارس 2017 افتتح محافظ مطروح، المصنع بعد الانتهاء من تطويرة بحضور أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ووزراء، الصحة و الزراعة، والسياحة، التنمية المحلية.
كما تم طرح المصنع امام مستثمري القطاع الخاص بعد إعادة تأهيله. وتقدم عدد من المستثمرين وتم اختيار الشركة المصرية الإماراتية لتشغيل وإدارة المصنع بحق الانتفاع.
ووقع محافظ مطروح، والشركة الامارتية بحضور وزيرا الاستثمار والتعاون الدولى والتنمية المحلية والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار تشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عاما بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، ليتم امس تسليم المصنع بالفعل للشركة الامارتية .
وأكد "ابو زيد"، أهمية طرح المصنع أمام المستثمرين و اسناد المصنع للشركة الاماراتية مما يساهم فى زيادة الاهتمام بمحصول التمور بالواحة وزيادة الصادرات خاصة مع وجود 700 ألف نخلة بواحة سيوة بإجمالي إنتاج 84 ألف طن تمور التي يمكن استغلالها اقتصاديا ومع ذلك لا يتم تصدير سوى 250 طنا سنويا فقط رغم جودتها العالمية.
وأضاف أن عائد إعادة تشغيل المصنع سينعكس على مزارعي الواحة برفع أسعار توريد التمور للمصانع مع استحداث الشركة لأنواع جديدة من التمور تزيد من جودة المنتج بالواحة بالاضافة الى خلق اجواء تنافسية مع المصانع الاخرى بالواحة والحفاظ على التمور بحسن استغلالها.
كما استقبل المحافظ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة.
وأكد "صبحي"، أنه سيتم دراسة إقامة بطولة في الرماية بمطروح وإقامة مركز رياضي شامل بكل محافظة يضم استاد ومستشفيات رياضية بالإضافة إلى إقامة استاد رياضي دولي بالعلمين وتأهيل البنية الرئيسية الرياضية وتطويرها بكل محافظة في اطار خطة الدولة 2030، مضيفا انه سيتم العمل علي استثمار الطاقات الموجودة فى مطروح للبناء عليها وما تتميز به المحافظة من مواهب كالفروسية والهجن وأهميتها السياحية والتراثية والرماية والعاب القوى ودراسة امكانية اقامة مراكز لها .
واشار وزير الشباب والرياضة، ان المحافظة غنية بالامكانيات والموارد المرتبطة بها خاصة إمكانياتها البشرية, مضيفا انه سيتم تطوير امكانيات الشباب واستغلال قدراتهم وأهمية قوافل التوعية والوقوف على مطالب الشباب بمطروح.
وأكد محافظ مطروح ان هناك اهتمام كبير لتنمية وتوفير الخدمات للمواطنين فى كافة أنحاء المحافظة إيمانا بأن التنمية الحقيقة هى تنمية البشر وصنع رجال المستقبل ادراكًا لآهمية المحافظة الحدودية، وكذا الاهتمام بتنمية الوعى واستغلال قدرات الشباب بما ينفع وطنهم ،وذلك من خلال تخطيط مدروس .
كما شهد وزير الشباب والرياضة و محافظ مطروح، والمهندس جاسر حنطر - رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركات شل في مصر، والدكتور مصطفي بيومي – المشرف العام على برنامج فوتبول نت بمصر، والسيدة جويومار تودو – بمؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم، احتفالية ختام فعاليات الدورة الأولى من برنامج "فوتبول نت" بمركز شباب مطروح ,التي أقمتها مؤسسة نادي برشلونة الإسباني بالتعاون مع شركة شل.
واشاد محافظ مطروح بمؤسسة نادى برشلونه وشركة شل مصر على تلك المبادرة الرياضية. التي تهدف إلى خدمة المجتمع المحلي مع ما سبقها من مبادرات وطنية صادقة ومخلصة من أصحابها ،.وما سيخلفه من مردود إيجابي على أبنائنا ومستقبلهم بمطروح إيمانًا بأهمية تنمية المجتمعات المحلية وخدمة كافة المناطق مع السمو بالأخلاق والقيم السامية قبل الرياضية ..وإعلاء روح التسامح والقيم الإنسانية..وخلق جيل قادر على التحدي وصنع مستقبل أفضل لوطنه ومجتمعه، مضيفا أنه تم تدريب وتأهيل 450 طفلا بالتعاون مع مؤسسة برشلونة كأولي محافظات الجمهورية، وذلك خلال الاحتفال بنهائى البرنامج التدريبى " فوتبول نت " بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة و مؤسسة نادى برشلونة الشهير وشركة شل .
واشار "ابو زيد"، الى ان ذلك يترجم فكر وتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة لتكون مطروح كعادتها سباقة دائما فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطوير آليات اكتشاف وصقل المواهب الرياضية بين شباب مختلف المحافظات، واستثمار طاقات أبنائنا بعيدا عن كل تعصب أو إنحراف متسلحين بأخلاقهم وعلمهم ومواهبهم التي تميزهم وتصنع لهم مستقبل أفضل مع الثقة فى قدرة الشباب المصرى وامكانياته الواعدة وقدرته على التحدى من أجل التميز و تطوير قدراته الإبداعية على أسس علمية من أهل العلم والخبرة.
من ناحية اخرى أكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه مطروح، أن محافظة مطروح تبحث زيادة المساحة الزروعة من الأشجار إلى 650 فدانًا، وذلك للاستفادة من المياة المعالجة الناتجة من المحطة المعالجة للصرف الصحي.
وقال "فارس" أن مشكلة قرية علوش انتهت بنسبة 90% حيث لم يعد هناك تراكم لمياة الصرف الصحي التي كانت تنتج من ترشح مياة الصرف من الطبقة الترابية التي تحيط بالحوض المستوعب للصرف الصحي.
وفي نفس السياق اكد فارس انه تم الانتهاء من إحلال وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، بتكلفة بلغت المليار جنيه، وذلك لاستيعاب المشاريع الكبرى التي ستقام بالمحافظة واقبال المصطافين والسياح عليها خاصة في فصل الصيف.
واشار إلى أنه جرى إنجاز العمل في 6 اشهر نصف المدة المقررة لتسليم المشروع حيث تم التعاقد على المشروع في يناير 2018 وتم الانتهاء منه في شهر يونيه 2018 , مشيرا انه تم تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء قبل بداية موسم الصيف.
من ناحية اخرى يشهد اول متحف للآثار بمطروح والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبر الفيديو كنفرانس في مارس 2018 اقبال كبير من زائرى وابناء المحافظة خاصة أن ما يحتويه المتحف من آثار تحكي تاريخ المحافظة على مر العصور الفرعونية والرومانية واليونانية .
واكد محافظ مطروح، أنه تم وضع خطط تأمين للمتحف بوضع احدث الكاميرات ونقاط ثابتة لشرطة السياحة للتأمين مدعمة بأحدث الاجهزة للكشف عن المفرقعات والبوابات الالكترونية الحديثة لاستقبال السياحة الخارجية او الداخلية من ضيوف المحافظة.
وأشار إلى أن متحف اثار مطروح يعد خطوة هامة لنشر الوعي لأبنائنا الشباب بأهمية الآثار وقيمتها مما يساهم بشكل كبير في إلقاء الضوء على المواقع الأثرية بمطروح والتي تتميز بها مصرنا الغالية لاستعادة حركة السياحة الوافدة لكي يعرف العالم تاريخ اجدادنا الذي ينظر اليها العالم بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن متحف آثار مطروح يحتوي علي 1000 قطعة أثرية التى تمثل مختلف الحضارات الفرعونية والرومانية واليونانية والآثار القبطية والاسلامية والتي تبرز تاريخ الملوك التي توالت بصحراء مصر الغربية والبطولات التي قادوها في المعارك التي دارت بمحافظة مطروح علي طول امتداد ساحل البحر المتوسط وعمق الصحراء الممتدة حتي الحدود الليبية.
ووجه الشكر لوزير الآثار ورئيسه قطاع المتاحف على خروج المتحف بالشكل الرائع الذي يليق بمكانة محافظة مطروح السياحية بوجود متحف للآثار بالمحافظة.
واكد سعد هريدى مدير متحف الاثار بمطروح، ان المتحف يستقبل يوميا العديد من الزائرين حيث زار المتحف وفد من شمال سيناء يضم هيئة تشيط السياحة والعديد من الوفود بمحافظات مصر، مضيفا أن متحف الآثار يستقبل الزائرين على فترتين من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء خلال شهور الصيف وفي الشتاء فترة واحدة من 8 صباحا وحتى 5 مساء.
واوضح انه تم تحديد المقابل المادي للمتحف بواقع 20 جنيها للزائر المصري و 10 جنيهات للطالب المصري و 80 جنيها للزائر الأجنبي و 40 جنيها للطالب الاجنبي و 20 قيمة التصوير الفوتوغرافي للزائر المصري و 50 جنيها قيمة تصوير الفوتوغرافي للزائر الاجنبي و 150 جنيها قيمة التصوير الفيديو للزائر المصري و 300 جنيه قيمة التصوير الفيديو للزائر الأجنبي.