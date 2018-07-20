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محافظات

ضخ 3190 طنا من المواد البترولية بالغربية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:03 م
صدى البلد
أ ش أ
صرح وكيل وزارة التموين بالغربية سامح هنداوى بأنه تم اليوم "الجمعة" ضخ 3190 طنا من المواد البترولية، فضلا عن طرح 58 ألف اسطوانة غاز على مستوى قرى ومدن المحافظة .

وشدد وكيل وزارة التموين - في بيان - على تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة، محذرا كل من يتلاعب بالأسعار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات صرف المقررات التموينية.

وأشار إلى أنه تم ضبط 70 قضية تصرف دقيق خلال النصف الأول من الشهر الجارى إضافة إلى ضبط 450 قضية تموينية .

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