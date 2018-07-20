مقتطفات من مقالات كبار الكتاب.. أبو شقة يكتب عن القوانين المعطلة.. جويدة يناقش دور النخبة العربية.. وعبد الرازق توفيق يوضح أهمية القمة المصرية السودانية

-فاروق جويدة يكتب "كيف انتهى دور النخبة العربية ؟"

-عبدالرازق توفيق: "السيسي - البشير".. قمة المصير الواحد -بهاء الدين أبو شقة يتحدث عن فوضى المحلات





تناول كبار الكتاب في مقالاتهم بالصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة، الكثير من القضايا التى تهم الرأى العام منها القمة المصرية السودانية والقوانين المعطلة واختفاء دور النخبة العربية.وكتب فاروق جويدة فى جريدة الأهرام، مقالا بعنوان "كيف انتهى دور النخبة العربية"، جاء فيه "هناك سؤال يتردد كثيرًا الآن أين النخب العربية.. أين ذهبت وأين مواقفها ومعاركها وأفكارها.. لماذا اختفت فى ظروف غامضة وتركت الساحة وكأنها لم تكن يوما فى صدارتها ؟".وقال جويدة: "لا أحد ينكر دور هذه النخب فى حركات الاستقلال الوطنى وتحرير الشعوب ونهاية عصور الاحتلال والتبعية .. كان لها دور كبير فى نشر الوعى والدفاع عن حقوق شعوبها فى الحرية والكرامة وارتفع صوتها فى أرجاء العالم وهى تقف مع الزعامات الوطنية تطالب بالاستقلال وكان من رموز هذه النخب من حمل السلاح دفاعًا عن الأرض والكثير منها كان شريكًا فى القتال والمعارك ومنهم من سقط شهيدًا فى معارك الاستقلال الوطنى".وأضاف "كان دور النخب العربية فى معارك الاستقلال الوطنى هو أنقى أدوارها وأكثرها أهمية وكانت وراء ذلك دعوات فكرية واعية وبناء ثقافى متجدد وهنا كانت دعوة طه حسين للتعليم فى مصر وسلامة موسى فى تحرير المرأة وعلى عبد الرازق فى قضايا الدين والسياسة".وتابع "لم يكن غريبًا أن يتصدر الكواكبى والأفغانى ومحمد عبده دعوات جريئة بتحرير العقل العربى فى مواجهة مع التخلف الفكرى والثقافى والدينى .. من رحم هذه النخب كانت الثورات التى قادتها رموز وطنية فكان عبد القادر الجزائرى والخطابى والسنوسى والأزهرى والكواكبى وعرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول".وأكمل "حين أطلت مواكب الاستقلال الوطنى على أسنة الرماح وصهيل الخيول المنتصرة تغيرت حسابات الثوار الجدد فلم تكن لديهم خلفيات مسبقة عن واقع ومواقف ودور هذه النخب وسرعان ما تهمش دورها واختفت ملامحها خلف واقع سياسى جديد، وحين بدأت صراعات السياسة وأفكارها ومواكبها ومواقفها بدأ انسحاب النخب وانقسامها على بعضها البعض".وفى النهاية قال "وأمام هذا التراجع كان من الضرورى أن تظهر قوى بديلة فكانت تيارات الإسلام السياسى التى اجتاحت المنطقة العربية كلها ابتداء بالإخوان المسلمين وفشلهم المروع فى تجربة الحكم فى مصر وانتهاء بداعش واجتياح العالم العربى كله وتحويله إلى ساحة للعنف والقتل والدمار.. إن موقف النخب العربية الآن هو المأساة الحقيقية فلا هى نجحت سياسيًا فى تجارب سياسية حقيقية من خلال حريات وأحزاب ومواقف ولا هى تحولت إلى قوى قادرة على أن تخوض تجارب الحكم ولا هى نجحت فى أن تكون سدًا أمام عواصف الإرهاب والتطرف الفكرى وبقيت جامدة فى مكانها تنتظر قرارا من حاكم يمنحها فرصة أو يفتح لها بابا".وكتب عبدالرازق توفيق من الخرطوم فى جريدة الجمهورية مقالا بعنوان "السيسي - البشير.. قمَّة المصير الواحد"، حيث قال "آفاق جديدة لعلاقات تاريخية بين مصر والسودان تواجه تحديات الواقع.. وتبني قواعد المستقبل لصالح شعبي وادي النيل.. وشراكة تنتصر علي محاولات ومؤامرات الفتنة".وأضاف "21 لقاء بين الرئيسين و22 قمة تجسيد حقيقي لعمق العلاقات وأهمية التواصل الرئيس السيسي الذي امتلك الرؤية والإرادة لاستعادة علاقات الأشقاء إلي قمة التوهج، حيث أن هناك فرص حقيقية لتكون مصر والسودان نموذجًا للوحدة والتكامل في شتي المجالات".وتابع قائلا: "ونجح الرئيس السيسي في استعادة العلاقات القوية مع الأشقاء العرب خاصة أن هناك تحديات وتهديدات ومخاطر تواجه أمة العرب تتعلق ببقائها ووجودها وأطماع كثيرة تستهدف تغيير جغرافي الوطن العربي واستنزاف ثرواته وتشريد شعوبه وإثارة الفتنة والخلافات بين دوله.. لكن مصر الكبيرة انتبهت مبكرًا لهذه المحاولات الشيطانية ونجحت في إعادة ترميم العلاقات العربية واستعادة قوتها حتي تفوت الفرصة علي أعداء مصر والأمة".وأكمل "الهدف الرئيسي للقمة المصرية - السودانية هو تعميق العلاقات بين البلدين إضافة إلى المناقشة والتحاور حول ما تعج به المنطقة من تطورات وقضايا وصراعات تمثل تحديات وتهديدات لمصر والسودان معًا.. فالوحدة والتعاون والتكاتف هي السبيل الأوحد لمواجهة هذه التحديات".لا شك أن مصر تحرص على أمن واستقرار السودان كحرصها علي نفسها.. فالمواقف المصرية تجاه القضايا السودانية تحمل النبل وروح الأشقاء بالفعل وتبذل الجهود المتواصلة علي مدار العقود المختلفة لتحقيق التوافق الوطني في السودان ودعم سلامته واستقراره.وانتهى لأن هناك انجازات كثيرة تمت في مجال العلاقات المصرية ـ السودانية خلال الفترة الرئاسية الأولي للرئيس السيسي أبرزها استعادة حالة توهج العلاقات بالإضافة إلي إنجاز العديد من الاتفاقيات والمشروعات التي تعزز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين مثل افتتاح معبرين بريين الأول قسطل ـ اشكيل والثاني أرقين وهو ما ساهم في تسهيل انتقال حركة السلع والأفراد مما أدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.. كما يجري حاليا الربط الكهربائي بين مصر والسودان حيث تقوم مصر بإمداد السودان بـ300 ميجاوات خلال الشهرين القادمين ثم إضافة 600 ميجاوات في مرحلة لاحقة.. ولا تكفي المليار دولار لتكون كتبادل تجاري بين البلدين لتعبر عن عمق وقوة وأهمية العلاقات بين القاهرة والخرطوم، وأن المستقبل يحمل الكثير والكثير في ملف العلاقات المصرية ـ السودانية لتحويل الأهداف والتطلعات والامكانيات إلي واقع علي الأرض .فيما كتب بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد مقالا بعنوان "فوضى المحلات" جاء فيه "هناك ترسانة قوانين معطلة فى كل مناحى الحياة، فى حين لو تم تفعيلها لتغير تمامًا وجه الحياة فى مصر.وأضاف "فى ظل دعم الكهرباء الذى تقوم به الدولة نجد أن هناك قانونا مهما بشأن فتح وإغلاق المحلات، ولا أحد يهتم بتطبيقه أو تنفيذه، ونجد محلات تسهر حتى الصباح رغم عدم وجود حركة بيع أو شراء، وتستهلك إنارة متزايدة عن اللزوم، كما أن هناك محلات تتغالى بشكل فج فى الإنارة داخل المحلات وخارجها".وأشار "الأخطر منها المقاهى التى تزايدت بالشوارع والحوارى والميادين فى المدن والقرى والكفور وحتى النجوع، فأعداد المقاهى فى تزايد مستمر، بل ونجد فى بعض الشوارع مقاهى كثيرة، لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى بضعة أمتار، وأحيانًا نجد «مقاهى» ملتصقة لدرجة أن الزائر لها يختلط عليه الأمر وقت دفع الحساب لهذه أو تلك!!! أى قانون هذا الذى يسمح لهذه المحلات وتلك المقاهى بالعمل طوال أربع وعشرين ساعة؟!".وتابع قوله "فى الحقيقة توجد قوانين مغيبة، لو تم تفعيلها لألزمت أصحاب المحلات فى الفتح والإغلاق، والقانون بطبيعته حدد المواعيد فى الشتاء بخلاف الصيف.. والمشرع الذى وضع القانون راعى كل ما فيه مصلحة البشر، وأذكر فى هذا الصدد أن هناك قانونًا صدر عام 1956 بتنظيم عمل المحلات، وطبعًا السلطة التنفيذية لا تنفذه ولا تبالى به.. وأخيرًا لو أن رؤساء الأحياء والمدن والقرى لالتزموا بالقانون وتفعيله لتغير فورًا وجه مصر الحضارى".