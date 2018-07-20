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برلمان

طلب إحاطة بشأن الامتناع عن تجديد البطاقات العلاجية بقصر العينى

الجمعة 20/يوليه/2018 - 11:58 ص
مستشفى القصر العيني
مستشفى القصر العيني
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كلًا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الامتناع عن تجديد البطاقات العلاجية للعاملين بمستشفى القصر العينى الفرنساوى.

وقال "فؤاد" فى طلب الإحاطة، أن مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين كان قد أصدر فى عام 2016 قرار بوقف تجديد البطاقات العلاجية للعاملين بمستشفى القصر العينى الفرنساوي من غير أعضاء هيئة التدريس، وعددهم قرابة 4500 عامل، مضيفًا أنه استمر يخصم من أجورهم الجزء الخاص بالرعاية الصحية مع الامتناع عن تجديد البطاقات العلاجية وتقديم الخدمات الصحية لهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ذلك أثر بشكل مباشر على الوضع الصحى والمالى لعدد غير قليل من العاملين الكادحين بالمستشفى، وذلك من خلال اثقالهم بمصاريف علاج كانت مرفوعة عن كاهلهم من خلال نظام الرعاية الصحية المنتظم منذ عام 1996، مطالبا بضرورة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم.

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