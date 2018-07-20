الصين تستعد لمواجهة عاشر إعصار يضربها هذا العام

أصدر المركز الصيني للأرصاد الجوية اليوم /الجمعة/ تحذيرا من إعصار "آمبل" الذي تتزايد قوته مع اقترابه من سواحل المناطق الشرقية للبلاد.



ويعتبر الإعصار "آمبل" العاشر من نوعه الذي يضرب الصين خلال العام الجاري، حيث من المتوقع أن يهبط على مقاطعة "تشجيانج" أو مقاطعة "جيانغسو" مساء غد السبت.



ووجه المركز المقيمين على طول المناطق التي سيمر بها الإعصار "آمبل" بضرورة توخي الحيطة والحذر والبقاء في الأماكن المغلقة إلى حين مرور الإعصار، محذرا من مخاطر حدوث فيضانات في هذه المناطق.