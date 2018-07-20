سفير روسيا بواشنطن: موسكو منفتحة على اجتماع ترامب و بوتين

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن روسيا منفتحة دائمًا على الاقتراحات المتعلقة بلقاء الرئيسين الروسي والأمريكي.



وردا على سؤال خلال مناقشات نادي "فالداي" اليوم الجمعة حول احتمال لقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأميركي،قال أنطونوف:" أستطيع أن أؤكد أن الجانب الروسي منفتح دائمًا على الاقتراحات المحتملة لمثل هذه اللقاءات". مضيفا :" نحن مستعدون للحديث عن هذا الموضوع، ولكن عدد القمم ومواعيد عقدها يقررها الكرملين".



وأشار إلى أن الهدف ليس مضاعفة عدد القمم، وإنما يتمثل في إعدادها بشكل جدي وإيجاد فهم مشترك للحلول وإزالة المخاوف لدى بعضنا البعض، والمضي قدما.

وذكر انطونوف أن بلاده تريد أن يكون هذا الحوار دائما، وألا يجتمع الزعيمان بسبب حادث ما، وتابع: إنه يتعين أن يجتمع الرئيسان بشكل منتظم ويفهمان المشاكل بشكل أفضل ويقومان بحلها.

وأكد السفير الروسي أهمية التعامل مع نتائج القمة الروسية-الأمريكية التي عقدت يوم الاثنين الماضي في العاصمة الفنلندية هلسنكي قبل المضي قدما بشكل سريع في عقد اجتماع آخر. نافيا مجددا حدوث أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016.

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز قد كتبت في تغريدة أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب طلب من مستشار الأمن القومي جون بولتون دعوة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لزيارة واشنطن فى الخريف المقبل، مشيرة إلى أن المناقشات حول الزيارة كانت دائرة بالفعل.

