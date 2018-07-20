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اقتصاد

رسوم أمريكا على السيارات تخصم 6 مليارات يورو من ناتج ألمانيا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:53 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
أبلغ رئيس غرفة التجارة والصناعة الألمانية (دي.آي.إتش.كيه) التلفزيون الألماني اليوم الجمعة بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات المستوردة ستخصم نحو ستة مليارات يورو (6.99 مليار دولار) من الناتج الاقتصادي للبلاد.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجوم أمس الخميس بسبب نيته فرض رسوم نسبتها 25 بالمئة على السيارات المستوردة ومكوناتها، وهي رسوم قد تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات والإضرار بمبيعات القطاع والوظائف فيه.

وقال إيريك شفيتزر على تلفزيون زد.دي.إف إنه يأخذ تهديدات ترامب "بجدية كبيرة" مضيفا أن مثل تلك الرسوم ستكون "ضد القانون الدولي".

وأشار إلى أن الرسوم لن تؤدي فحسب لفقد وظائف في ألمانيا وأوروبا، وإنما ستلحق الضرر أيضا بالوظائف والاستثمارات في الولايات المتحدة.

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