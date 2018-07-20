وزير الاتصالات يفتتح مكتبي بريد بالإسكندرية بعد تطويرهما













الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات



يفتتح مكتبي بريد الإسكندرية الرئيسي وسيدي جابر



بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة pic.twitter.com/lHY6u2F8Dv — وزارة الاتصالات 🇪🇬 (@MCITUpdates) July 20, 2018

نشرت وزارة الاتصالات عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أثناء افتتاحه لمكتبي البريد الرئيسي بالإسكندرية وسيدي جابر بعد تطويرهما.وأشار طلعت إلى أن الإسكندرية بها حوالي 100 مكتب بريد متفرقين على مستوى المحافظة، ويخدم مركز خدمات الإسكندرية الرئيسى تقريبا 100 ألف مواطن، بينما يخدم مركز خدمات سيدى جابر نحو 500 ألف مواطن.وافتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يرافقه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد الإسكندرية الرئيسي، ومكتب بريد سيدى جابر بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.