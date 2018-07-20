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رياضة

حسام عاشور ووليد سليمان يعودان لمران الأهلي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:02 م
حسام عاشور
حسام عاشور
عبدالحكيم أبوعلم
حسام عاشور، ووليد سليمان؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شاركا في المران الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وكان عاشور يعاني من كدمة في الركبة في حين تعرض سليمان لكدمة في قصبة الساق خلال مباراة تاونشيب الثلاثاء الماضي، وتماثل الثنائي للشفاء في وشارك بقوة في تدريبات الكرة صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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