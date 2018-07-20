حسام عاشور ووليد سليمان يعودان لمران الأهلي

حسام عاشور، ووليد سليمان؛ لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شاركا في المران الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وكان عاشور يعاني من كدمة في الركبة في حين تعرض سليمان لكدمة في قصبة الساق خلال مباراة تاونشيب الثلاثاء الماضي، وتماثل الثنائي للشفاء في وشارك بقوة في تدريبات الكرة صباح اليوم.



ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البوتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.