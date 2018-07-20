علي معلول يغيب عن مران الأهلي

غاب التونسي علي معلول؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.



وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن الأهلي تعادل سلبيا أمس أمام الجونة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بعد انتهاء منافسات الدور الأول.