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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي المشاركين في ودية الجونة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:01 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في ودية مباراة الجونة التى أقيمت أمس الخميس، تدريبات استشفائية صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك فى التدريبات الخفيفة كلٍّ من شريف إكرامي ومحمد نجيب ومحمد هاني وأيمن أشرف وأكرم توفيق ومحمد شريف وصبري رحيل.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمس أمام الجونة استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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