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رياضة

رامي ربيعة يعود من ألمانيا ويقدم تقريرا للجهاز الطبي بالأهلي

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 م
رامى ربيعة
رامى ربيعة
عبدالحكيم أبوعلم
ينتظر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التقارير الطبية التي يعود بها رامي ربيعة؛ مدافع الفريق من ألمانيا اليوم؛ للاطلاع عليها وتحديد برنامجه التدريبي خلال الفترة القادمة على هامش تدريبات الفريق اليومية.

ويعود ربيعة إلي القاهرة اليوم الجمعة قادما من ألمانيا بعد الخضوع لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف البروفيسور الألماني فولفارت؛ طبيب المنتخب الألماني لكرة القدم.

ويسعى الجهاز الطبي في الأهلي للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بمرحلة تأهيل اللاعب الأخيرة؛ تمهيدًا للعودة إلى التدريبات بعد التخلص من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الضامة.

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