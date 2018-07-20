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اقتصاد

وزير التجارة يتلقى تقريرين حول أداء الوطني للاعتماد ومعهد الجودة

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
نهلة الشربيني
تلقى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تقريرين حول مؤشرات أداء المعهد القومي للجودة والمجلس الوطني للاعتماد خلال شهر يونيو الماضي وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة تطوير منظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومن ثم الارتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

وفى هذا الاطار أوضح المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) أن المجلس قام خلال شهر يونيو الماضي بدراسة وفحص ومراجعة الوثائق الفنية للاعتماد لـ7 معامل اختبار، ومعملي معايرة، وجهة تفتيش، مشيرًا إلى أن المجلس أجرى أيضًا 20 زيارة ميدانية لجهات تقييم المطابقة بواقع 10 معامل اختبار، و3 معامل معايرة، ومعملين للتحاليل الطبية، وجهة تفتيش، وجهتين منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، و2 من مقدمي اختبارات الكفاءة الفنية.

وأشار الدسوقي إلى قيام (إيجاك) أيضا بعقد 13 لجنة فنية استشارية للاعتماد والتجديد وتمديد الاعتماد لعدد 3 معامل اختبار، و6 معمل معايرة، ومعمل تحاليل طبية، وجهة تفتيش، وجهة منح شهادات نظم إدارة الجودة والبيئة، وجهة مقدمة لاختبارات الكفاءة الفنية.

وأضاف أن المجلس قد استقبل فريق التقييم الدولي التابع للمنظمة الأوروبية للاعتماد لتأهيله للتوقيع على اتفاقية الاعتراف المتبادل مع المنظمة الأوروبية للاعتماد EA في مجال اعتماد مقدمي اختبارات الكفاءة وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO IEC17043، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق دول الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن المجلس قام بمنح معامل الشركة الوطنية للثروة السمكية بغليون اعتماد المجلس والاعتراف الدولي بشهادات الاختبار الصادرة عن الشركة بما يتيح توفير قدر كبير من الأمن الغذائي المصري وخاصة في مجال الثروة السمكية وفتح أسواق جديدة لصادرات الأسماك المصرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عتمان، رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة أن المعهد قام خلال شهر يونيو الماضي بتنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال قواعد الممارسات الجيدة في المعامل، والتوعية بالمواصفة القياسية الدولية الايزو 9001:2015 والمراجعة الداخلية بالإضافة إلى إدارة المخاطر وتطبيقاتها.

وأضاف "عتمان"، أن المعهد قام بمتابعة المراجعة والتقييم لإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية شركتين عاملتين في تقديم خدمات التدريب والتأهيل بما يسهم في تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعي والخدمي وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصري.

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