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رياضة

تطعيم الجهاز الفني للأهلي قبل السفر إلى بتسوانا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:00 م
كارتيرون
كارتيرون
عبدالحكيم أبوعلم
حرص الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تطعيم الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك قبل السفر إلى بتسوانا فجر 24 يوليو الجاري؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما قام الجهاز الطبي بتطعيم المالي ساليف كوليبالي؛ مدافع الفريق الذي تم قيده ضمن القائمة الإفريقية مؤخرا، وشارك في مباراة تاونشيب التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي وحسمها الأهلي بثلاثية دون رد، سجلها وليد أزارو وعلي معلول وإسلام محارب

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