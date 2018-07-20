بث مباشر.. شعائر الجمعة من مسجد سيدي حسن الأنور بالقاهرة

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد سيدي حسن الأنور، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، وقيادات الأوقاف والأزهر بالمحافظة.



ويخطب وزير الأوقاف فى خطبة اليوم، عن تقديم المصلحة العامة على الخاصة سبيل استقرار المجتمعات وبناء الدول وقوتها.



وأكد وزير الأوقاف أن "ديننا السمح هو دين العطاء والإيثار لا الأثرة ولا الأنانية ، فما استحق أن يولد من عاش لنفسه ، وخير الناس أنفعهم للناس وللمجتمع ولوطنه وللإنسانية ، فديننا دين الرحمة بالإنسان والحيوان والجماد ، وأهل العلم على أن العمل العام النفع مقدم على الخاص نفعه ، والعمل المتعدّي النفع مقدم على القاصر نفعه ، فديننا دين الإنسانية في أسمى معانيها ، ومن يفعل الخير لا يعدم جوازيه .. لا يذهب العرف بين الله والنَّاس.



من جانبها أكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.