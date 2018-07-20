صلاح محسن يكتفي بالجيم في مران الأهلي

أكتفي صلاح محسن؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة تأهيل في «الجيم» على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة.



وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة تاونشيب البتسواني المقرر لها يوم 28 يوليو الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



يذكر أن الأهلي حقق فوزا ثمينا على تاونشيب بثلاثية دون رد رفع بها رصيده إلى النقطة الرابعة ليحتل المركز الثاني بالمجموعة بعد انتهاء منافسات الدور الأول.