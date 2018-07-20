ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

وزيرة الثقافة: المسرحيون هم السحرة الطيبون

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:04 م
صدى البلد
طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الدورة الحادية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، دورة الكاتب الكبير محمود دياب، والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فناني المسرح المصري.

بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه عرض "أرض لا تنبت الزهور" للكاتب محمود دياب رؤية وتصميم وإخراج سالى أحمد، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان "الباحث عن الحقيقة"، من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سيناريو عبد الحميد أبو المجد تصوير مايكل سعيد ومحمد فاروق وأشرف أحمد جميل، وإخراج أحمد عادل، والتعليق الصوتي للفنان أشرف طلبة، حيث تناول شهادات من أسرته وبعض النقاد، وتحدث عن أبرز القضايا التى طرحها من خلال أعماله.

وقال مدير المهرجان إسماعيل مختار رئيس المسرح القومي، إن الدورة الجديدة تنهض بإسهامات الفرق المسرحية المكافحة حاملين أطراف المسرح المقدس شرفا ومسئولية.

واستهل الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان كلمته بدقيقة حداد على روح الباحث الدكتور حازم عزمي الذى رحل مؤخرًا، وقدم الشكر لكل القائمين على المهرجان، قائلا "إننا نقدم نموذج وبانورما للمسرح المصري نقف أمامها لنقرأ مستقبل المسرح".

فيما قالت إيناس عبد الدايم "إننا نحتفى فى الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح المصرى بحصاد عام كامل من الإبداع ، ونتطلع بقلوب يملؤها الثقة لنجاح دورة جديدة فى عمر المهرجان ، وأضافت يشرفنا أن نحتفى بالكاتب الراحل محمود دياب الذى شغل نفسه بالمواطن المصرى فى كل أعماله".

واستعارت الوزيرة كلمة الفريد فرج، ووصفت المسرحيين بـ"السحرة الطيبين"، مؤكدة أن المسرحيين المبدعين هم حاملو التنوير فى المنظومة الثقافية، ولذا نعول علي المبدعين فى إطلاق الطاقات الفنية، داعية لدعم وتعزيز النشاط المسرحي قائلة: المسارح تضاء أنوارها بحضور الجمهور.

شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن لتسليم دروع التكريم لعدد من المسرحيين، فحضر المؤلف محمود جمال الحديني لتسليم درع تكريم الكاتب الراحل محمود دياب، وأكد أن كلماته مازالت فى وجدان الجمهور، وألقى مقطعًا من أشهر مسرحياته، وتسلمت ابنته درع التكريم.

كما سلم المخرج السينمائى مجدى أحمد على درع تكريم الكاتب المسرحى محمد الرفاعى باعتباره صديق عمره على مدار 20 عاما، وقال: "تعلمت منه التعفف والاستغناء والاستقامة واصفا تكريمه بأنه تحيه لقيمه أكثر منه تحيه لفنان"، وتسلم الدرع ابنه شادى الرفاعى.

وسلمت الفنانة مديحة حمدي درع التكريم للفنان الدكتور حسين عبد القادر الذي قال إن هذا اليوم ليس للذكرى ولكن للتذكرة بالدور الذي يجب أن يقوم به المسرح في حياتنا، فكل المسرحيين يسعون عروجًا لهذا المكان ، وقدم التحية لكل من يساهم ليكون المسرح تنويريا دائما".

ووصفته الفنانة مديحة حمدي بفيلسوف جيلها الضاحك بصمت المبتسم دائما، وتحدثت عن نشأته حتى وصلت لأعماله الفنية وإنشائه مسرح الغد التجريبى.

وحضر الفنان سيد رجب لتسليم درع التكريم للدكتور حسين العزبي مصمم السينوغرافيا، وسلم الفنان حسن الرداد درع التكريم للفنانة سميرة محسن ووصفها بالأم لأنها مكتشفة المواهب المصرية.

ترشيحاتنا

الرئاسة: الجهود المخلصة بين مصر والسودان بمثابة إعادة صياغة للعلاقات

المتحدث العسكرى:هبوط اضطرارى لطائرة أوكرانية بالقرب من مطار العلمين

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

السعودية تغلق مطعما يمنع الدخول بالزِي الخليجي

وزير الطيران: الطائرة الأوكرانية هبطت بطريقة آمنة..وطاقمها بحالة جيدة

استشارى مخ وأعصاب: صعوبة التعلم عند الأطفال بسبب ضعف الذاكرة

الحكومة: لا زيادة في أسعار فواتير الكهرباء

إصابة 13 شخصا في انقلاب سيارة أمام مدينة العلمين بمطروح

بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

تعليم البرلمان: لا يمكن تدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس

أختها سببت لها المشاكل.. لماذا ضحكت هنا الزاهد كثيرا ثم بكت؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

إطلالة جذابة للإعلامية فرح في حفل زفافها.. صور

مؤسسات الدولة إيد واحدة في استعادة كنوزها المنهوبة.. استرداد ٩٧٥ قطعة من ١٠ دول في عامين.. منها 586 في 2017.. صور

شاهد.. حفل افتتاح مهرجان المسرح القومى

فيديو

شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية
إسماعيل عبد الرؤوف: داعش يمتلك آلة إعلامية قوية
تكثيف الحملات المرورية والرادارات على الطرق السريعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟