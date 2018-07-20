وزيرة الثقافة: المسرحيون هم السحرة الطيبون

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، فعاليات الدورة الحادية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري، دورة الكاتب الكبير محمود دياب، والتي أقيمت على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور قيادات وزارة الثقافة وكبار فناني المسرح المصري.



بدأ الحفل بالسلام الوطني تلاه عرض "أرض لا تنبت الزهور" للكاتب محمود دياب رؤية وتصميم وإخراج سالى أحمد، أعقبه عرض فيلم تسجيلي عن الكاتب الكبير محمود دياب بعنوان "الباحث عن الحقيقة"، من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، سيناريو عبد الحميد أبو المجد تصوير مايكل سعيد ومحمد فاروق وأشرف أحمد جميل، وإخراج أحمد عادل، والتعليق الصوتي للفنان أشرف طلبة، حيث تناول شهادات من أسرته وبعض النقاد، وتحدث عن أبرز القضايا التى طرحها من خلال أعماله.



وقال مدير المهرجان إسماعيل مختار رئيس المسرح القومي، إن الدورة الجديدة تنهض بإسهامات الفرق المسرحية المكافحة حاملين أطراف المسرح المقدس شرفا ومسئولية.



واستهل الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان كلمته بدقيقة حداد على روح الباحث الدكتور حازم عزمي الذى رحل مؤخرًا، وقدم الشكر لكل القائمين على المهرجان، قائلا "إننا نقدم نموذج وبانورما للمسرح المصري نقف أمامها لنقرأ مستقبل المسرح".



فيما قالت إيناس عبد الدايم "إننا نحتفى فى الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح المصرى بحصاد عام كامل من الإبداع ، ونتطلع بقلوب يملؤها الثقة لنجاح دورة جديدة فى عمر المهرجان ، وأضافت يشرفنا أن نحتفى بالكاتب الراحل محمود دياب الذى شغل نفسه بالمواطن المصرى فى كل أعماله".



واستعارت الوزيرة كلمة الفريد فرج، ووصفت المسرحيين بـ"السحرة الطيبين"، مؤكدة أن المسرحيين المبدعين هم حاملو التنوير فى المنظومة الثقافية، ولذا نعول علي المبدعين فى إطلاق الطاقات الفنية، داعية لدعم وتعزيز النشاط المسرحي قائلة: المسارح تضاء أنوارها بحضور الجمهور.



شهد الحفل عدد كبير من نجوم الفن لتسليم دروع التكريم لعدد من المسرحيين، فحضر المؤلف محمود جمال الحديني لتسليم درع تكريم الكاتب الراحل محمود دياب، وأكد أن كلماته مازالت فى وجدان الجمهور، وألقى مقطعًا من أشهر مسرحياته، وتسلمت ابنته درع التكريم.



كما سلم المخرج السينمائى مجدى أحمد على درع تكريم الكاتب المسرحى محمد الرفاعى باعتباره صديق عمره على مدار 20 عاما، وقال: "تعلمت منه التعفف والاستغناء والاستقامة واصفا تكريمه بأنه تحيه لقيمه أكثر منه تحيه لفنان"، وتسلم الدرع ابنه شادى الرفاعى.



وسلمت الفنانة مديحة حمدي درع التكريم للفنان الدكتور حسين عبد القادر الذي قال إن هذا اليوم ليس للذكرى ولكن للتذكرة بالدور الذي يجب أن يقوم به المسرح في حياتنا، فكل المسرحيين يسعون عروجًا لهذا المكان ، وقدم التحية لكل من يساهم ليكون المسرح تنويريا دائما".



ووصفته الفنانة مديحة حمدي بفيلسوف جيلها الضاحك بصمت المبتسم دائما، وتحدثت عن نشأته حتى وصلت لأعماله الفنية وإنشائه مسرح الغد التجريبى.



وحضر الفنان سيد رجب لتسليم درع التكريم للدكتور حسين العزبي مصمم السينوغرافيا، وسلم الفنان حسن الرداد درع التكريم للفنانة سميرة محسن ووصفها بالأم لأنها مكتشفة المواهب المصرية.