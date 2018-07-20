كاي يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية

قال السفير الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية تسوي تيان كاي، إن العلاقات الصينية الأمريكية تمر بمرحلة حرجة، وإنه يتعين على الجانبين التنفيذ الكامل للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان، وتعزيز التواصل والتعاون والتعامل بشكل ملائم مع الخلافات، للحفاظ على التنمية المطردة للعلاقات الثنائية .



جاء ذلك خلال لقاء السفير الصيني مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان بواشنطن، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وذكرت وسائل إعلام صينية أن تيان كاي أكد مجددا موقف بلاده بشأن تايوان، حيث حث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والتعهدات الواردة في البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ومعالجة القضايا المتعلقة بتايوان بشكل مناسب.

وتبادل الجانبان كذلك وجهات النظر حول القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية، والتعاون في المجالات الأخرى.