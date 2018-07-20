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رياضة

مصر تتصدر ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:07 م
سلمى سامر
سلمى سامر
أ ش أ
تصدرت مصر ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب التى تستضيفها الجزائر حتى يوم 28 يوليو الحالى وذلك قبل انطلاق منافسات اليوم الجمعة.

ونجح نجوم مصر - حتى الآن - في حصد 13 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبية و2 فضية و3 برونزية.

وتأتي نيجيريا في المركز الثاني بإجمالي 16 ميدالية لكن بواقع 6 ذهبية، وتليها الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 17 ميدالية وبواقع 3 ذهبية.

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مصر تتصدر ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب

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