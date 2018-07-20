مصر تتصدر ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب

تصدرت مصر ترتيب الميداليات في دورة الألعاب الإفريقية الثالثة للشباب التى تستضيفها الجزائر حتى يوم 28 يوليو الحالى وذلك قبل انطلاق منافسات اليوم الجمعة.



ونجح نجوم مصر - حتى الآن - في حصد 13 ميدالية متنوعة منها 8 ذهبية و2 فضية و3 برونزية.



وتأتي نيجيريا في المركز الثاني بإجمالي 16 ميدالية لكن بواقع 6 ذهبية، وتليها الجزائر في المركز الثالث بإجمالي 17 ميدالية وبواقع 3 ذهبية.

