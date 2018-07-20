اقتصاد كوريا الشمالية تراجع بنسبة 3.5% في 2017

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن اقتصاد كوريا الشمالية تقلص بنسبة 5ر3% خلال عام 2017، في أعقاب تشديد العقوبات الدولية وبسبب الجفاف الذي ضرب البلاد، مسجلا بذلك أسوأ أداء له منذ عقدين.



ونقلت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، عن مصرف كوريا، ما أورده في تقارير، بأنه في عام 2017، قدرت كوريا الشمالية أن الناتج المحلي الإجمالي سجل انخفاضا حادا في اقتصاد البلاد عن النمو المُقدر بـ 9ر3% في العام السابق عليه، مسجلا بذلك أسوأ أداء له منذ عام 1997، عندما تراجع اقتصاد البلاد بنسبة 5ر6%.



وأضاف المركزي الكوري الجنوبي أن حجم التجارة في الشطر الشمالي وصلت 55ر5 مليار دولار العام الماضي، مسجلة انخفاضا بنسبة 15% عن العام السابق عليه، كما انخفضت صادرات البلاد بنسبة 2ر37% لتصل إلى 77ر1 مليار دولار، فيما ارتفعت وارداتها بنسبة 8ر1% لتصل إلى 78ر3 مليار دولار.

واقتضت العقوبات على كوريا الشمالية حظر صادرات الشطر الشمالي من الفحم وغيره من الموارد المعدنية لقطع سبل وصوله للعملة الصعبة.