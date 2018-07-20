شاهد.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

تنقل فضائية "صدى البلد"، شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية في محافظة القاهرة.



وتتحدث مساجد مصر اليوم، فى خطبة اليوم، عن تقديم المصلحة العامة على الخاصة سبيل استقرار المجتمعات وبناء الدول وقوتها.



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



