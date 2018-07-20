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برلمان

نائب: استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة يحدث نقلة اقتصادية كبيرة لمصر

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:29 م
النائب خالد أبو زهاد
النائب خالد أبو زهاد
فريدة على - ماجدة بدوي - محمود إبراهيم
قال النائب خالد أبو زهاد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز جهينة، إن حكومة المهندس مصطفى مدبولي، عليها البحث بشكل كبير من أجل جذب موارد استثمارية حديثة تساعد في سد عجز الموازنة، مضيفًا "هناك محوران لو استطاعت حكومة مدبولي استغلالهما ستحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

وأوضح "أبو زهاد" في بيان صحفي له اليوم، أن أول المحاور هي تشكيل لجنة للعمل على استقطاب رؤوس الأموال المهاجرة من الدول العربية، خاصة أن مصر يوجد بها حاليا فرص استثمارية واعدة وامن واستقرار لا مثيل له مما يساعد على جذب رؤس الأموال في دول الخليج التي تمر بفترة حرجة، مؤكدًا أن مصر تستطيع استغلال هذه الفرصة واستقطاب رؤوس الأموال الخارجة من الخليج وعمل مئات المشروعات استثمارية عملاقة تساعد في حل مشكلة البطالة.

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في التوسع في تشكيل بعثات للتنقيب عن الآثار التي تعوم عليها مصر بدلا من قيام البعض بالتنقيب بنفسه عن هذه الآثار ويتم التسويق عالميا لسياحة الآثار في مصر التي لا يوجد لها مثيل في العالم، مؤكدًا أن مصر يمكن بعد تحسن الأمن الفترة الماضية أن تحصل على مئات المليارات من العملة الصعبة لو أحسنت الاستفادة من السياحة.

وأكد "نائب جهينة" أن مصر لديها إمكانيات اقتصادية ضخمة وموارد بشكل غير محدود لو أحسنت الدولة الاستفاد منها تتحسن اقتصاديا بشكل غير مسبوق وستكون لها مكانة كبرى خلال فترة زمنية قليلة، مشيرًا إلى أن يوجد في مصر نمو في الاقتصاد متزايد وعلى سبيل المثال نجد سعر العقارات يتنامي ويتزايد فيها بعكس ما يحدث في الدول العربية المجاورة نجد انهيارات في سوق العقارات حتى أن العقارات فقدت 70% من قيمتها و30% منها لا يوجد لها أي سوق.

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