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أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم .. فيديو

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:54 م
أرشيفية
أرشيفية
نورا المري
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق صباح اليوم، الجمعة.

وسجل الدولار الأمريكي 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع، واليورو 20.88 جنيه للشراء، و21.00 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 23.52 جنيه للشراء، و23.65 جنيه للبيع، والفرنك السويسري سجل 17.92 جنيه للشراء، و 18.03 جنيه للبيع، أما الين اليابانى "100 ين" فسجل 15.84 جنيه للشراء 15.93 جنيه للبيع.

فيما بلغت أسعار الذهب عيار "24" نحو 703 جنيهات للجرام، وعيار "21" 615 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 527 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 4920 جنيهًا.

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