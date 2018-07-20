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اقتصاد

مصر على قائمة أكبر مستوردي القمح من أوكرانيا خلال عامين

الجمعة 20/يوليه/2018 - 02:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قالت وزارة الزراعة اليوم الجمعة إن أوكرانيا صدرت 39.4 مليون طن من الحبوب بقيمة 6.4 مليار دولار في موسم يوليو تموز-يونيو حزيران 2017-2018، وكانت مصر من بين أكبر المستوردين.

وشملت الصادرات 17.8 مليون طن من الذرة بقيمة 2.86 مليار دولار، و17.2 مليون طن من القمح بقيمة 2.83 مليار دولار، و4.3 مليون طن من الشعير بقيمة 640 ألف دولار.

وتصدرت الصين ومصر وإندونيسيا قائمة مستوردي الحبوب الأوكرانية الموسم الماضي.

وحصدت أوكرانيا 61.3 مليون طن من الحبوب في عام 2017.

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