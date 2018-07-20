شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم

عرضت فضائية "أون لايف"، لقطات مصورة، لوداع الرئيس السوداني عمر البشير، نظيره الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، بحثا خلالها العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما فى كل المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



من ناحتيه، أعلن مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، حالة الطوارئ، استعدادا لوصول الرئيس، وفتحت الصالة الرئاسية أبوابها، وتم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.