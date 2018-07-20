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شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية

الجمعة 20/يوليه/2018 - 12:42 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورا المري
عرضت فضائية "أون لايف"، لقطات مصورة، لمغادرة طائرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، العاصمة السودانية الخرطوم، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين، التقى خلالها نظيره السوداني عمر البشير، حيث بحثا الرئيسان العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك بينهما فى كل المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا الأفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من ناحتيه، أعلن مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، حالة الطوارئ، استعدادا لوصول الرئيس، وفتحت الصالة الرئاسية أبوابها، وتم تأمين الطرق المؤدية من وإلى مطار القاهرة الدولى، وتم منع دخول السيارات لمحيط الصالة الرئاسية بالمطار، وانتشرت الخدمات الأمنية، وكذلك ضباط المفرقعات والكلاب البوليسية لتأمين محيط استراحة الرئاسة.

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