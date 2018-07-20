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رياضة

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:50 م
صدى البلد
القسم الميداني - عدسة : أشرف العمدة
شيعت منذ قليل جنازة سيف العماري عضو مجلس الزمالك الأسبق من مسجد الحامدية الشاذلية وسط حضور عدد كبير من الأهل والأقارب ونجوم نادي الزمالك.

وكان من بين الحضور كل من المستشار محمود جلال، والكابتن حلمى طولان نجم الزمالك الأسبق والكابتن محمود أبورجيلة نجم الزمالك الأسبق،واللاعب محمد إبراهيم وجنش حارس مرمى فريق الزمالك.

شارك في تشييع الجثمان اسماعيل يوسف عضو المجلس وجنش ومحمد إبراهيم وامير عزمى، محمد عبدالمنصف.. عبدالله جورج هانى العتال أحمد جلال إبراهيم، إسماعيل سليم، وحنفى رياض، واحمد زاهر الإداري بالنادي.

سيف العماري عضو مجلس الزمالك الاسبق ، كان رئيس اتحاد طلاب الأقصر في شبابه، وتخرج في كلية التجارة، ودرس السياحة والفنادق، ودخل المجال العملى من باب الاستثمار، وكان أمين عام الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وكان الراحل عضو في الجمعية العمومية للقلعة البيضاء منذ شبابه، ثم اصبح عضو مجلس ادارة نادي الزمالك في عام 2005 مع مرتضى منصور، ونجله هو مصطفى سيف العماري هو عضو المجلس السابق .
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور
تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

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