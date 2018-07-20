وزارة المالية الألمانية تتوقع زيادة النمو في الربع/2

قالت وزارة المالية الألمانية اليوم الجمعة إن نمو اقتصاد البلاد تسارع على الأرجح خلال الربع الثاني من 0.3 بالمئة في الربع الأول، لكن خطر نشوب حرب تجارية عالمية والانفصال البريطاني يمثلان تهديدا للتوقعات.



وفي تقريرها لشهر يوليو تموز، وصفت الوزارة الاقتصاد المحلي بأنه في وضع "جيد جدا" وقالت إنه يحقق "تقدما كبيرا" في اتجاه النمو، متوقعة أن يكون النمو في الربع الثاني "أقوى بعض الشيء" من الربع الأول.



لكن الوزارة قالت في التقرير إن "المخاطر ما زالت قائمة، خاصة في بيئة التجارة الخارجية... توجهات الحماية التجارية زادت، ومخاطر حدوث صراع تجاري عالمي زادت".



كما أشار التقرير إلى عملية الانفصال البريطاني كأحد المخاطر.