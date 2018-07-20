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أخبار البلد

رموز وطنية سودانية: زيارة الرئيس السيسي دفعة في مسيرة علاقاتنا

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:56 م
الرئيس السيسي والرئيس
الرئيس السيسي والرئيس البشير
أ ش أ
أعربت رموز وطنية سودانية تمثل مختلف القوى السياسية والحزبية وكبار المفكرين والكتاب والاعلاميين السودانيين، عن تقديرها البالغ لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان واختياره لها لتكون أولى زيارته الخارجية عقب انتخابه رئيسا لمصر لولاية جديدة.

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب لقائهم بالرئيس السيسي ظهر اليوم (الجمعة) بمقر إقامته في الخرطوم، حيث تجاذبوا مع سيادته أطراف الحديث وعبارات الترحيب والود بروح اتسمت بالمحبة والتقدير.

وأكدت الرموز الوطنية السودانية أن زيارة الرئيس السيسي للخرطوم تعكس حرصه على توطيد العلاقات التاريخية بين مصر والسودان اللذين يجمعهما ماض وحاضر ومصير مشترك.

وأشاروا إلى أن السودان قيادة وحكومة وشعبا تثمن هذه الزيارة للرئيس السيسي ، مؤكدين أنها ستمثل دفعة قوية في مسيرة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

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