تنسيق الجامعات 2018.. مواعيد واستلام أوراق الشهادات المعادلة

مواعيد صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

مواعيد استلام أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية

تعليمات هامة لحاملي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مواعيد صرف واستلام أوراق الطلاب من الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، حيث سيتم البدء في قبول حملة هذه الشهادات مبكرًا تمهيدًا لاعلان نتائج ترشيحهم أسوة بالعام السابق فقد تمت الموافقة على فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24/7/2018، حتى يوم الاربعاء الموافق 15/8/2018، بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط.



وتأتي صرف الأوراق لطلاب الشهادات العربية طبقًا للترتيب التالي الشهادة السعودية(بنين) يومي الثلاثاء 24/7، الأربعاء 25/7، والشهادة السعودية(بنات) الخميس 26/7، والاثنين 30/7.



شهادة الإمارات يوم الثلاثاء 31/7، شهادة الكويت الأربعاء1/8/2018، شهادة سلطنة عمان – الأردن يوم الخميس 2/8، شهادات قطر – اليمن – البحرين يوم الجمعه 3/8، شهادتين السودان – ليبيا يوم السبت 4/8.



وبالنسبة للشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الدول السابق ذكرها يوم الاحد 5/8/2018.



وتأتي صرف الأوراق لطلاب الشهادات الأجنبية على النحو التالي: شهادة البكالوريا الدولية، البكالوريا الفرنسية يوم الثلاثاء 24/7/2018، الثانوية الكندية – الثانوية الالمانية يوم الأربعاء 25/7/2018، شهادة الدبلومة الأمريكية يومي الخميس 26/7/2018 والاثنين 30/7/2018، الشهادة الثانوية الإنجليزية الثلاثاء 31/7/2018 والأربعاء1/8/2018.



وللشهادات الأخرى وللطلاب الذين تخلفوا عن صرف الأوراق خلال الأيام المحددة لهم من جميع الشهادات السابق ذكرها أيام الخميس 2/8/2018، الجمعه 3/8/2018، السبت4/8/2018، الاحد5/8/2018.



وأوضحت الوزارة أنه تقرر أن يكون بدء إدخال البيانات علي الحاسب الآلي يوم الاربعاء الموافق 1/8/2018 حتى يوم الاربعاء الموافق 15/8/2018 وذلك عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا.



وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن للطالب التقدم عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام التقدم، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.



وحول مواعيد الصرف، بالنسبة للشهادات العربية يتم استلام الأوراق على النحو التالي الشهادة السعودية(بنين) يومي الأربعاء 1/8/2018، والخميس 2/8/2018، والشهادة السعودية(بنات) يومي الجمعة 3/8/2018، والسبت4/8/2018.



وشهادة الإمارات الأحد 5/8/2018، والكويت الاثنين 6/8/2018، شهادات سلطنة عمان – الأردن يوم الثلاثاء 7/8/2018، وشهادات قطر – اليمن – البحرين الاربعاء 8/8/2018، الشهادت السودان – ليبيا الخميس 9/8/2017.



والطلاب الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم من جميع الشهادات الجمعة 10/8/2018، إلي نهاية الفترة يوم 15/8/2018.



ويتم استلام الأوراق الخاصة بالشهادات الأجنبية على النحو التالي، شهادة البكالوريا الدولية والبكالوريا الفرنسية يوم الأربعاء 1/8/2018، الثانوية الكندية – الثانوية الالمانية يوم الخميس 2/8/2018، الدبلومة الأمريكية الجمعة 3/8/2018، السبت 4/8/2018، الأحد 5/8/2018، الثانوية الإنجليزية أيام الاثنين 6/8/2018، الثلاثاء 7/8/2018، الاربعاء 8/8/2018.



وبالنسبة الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم بأوراقهم من جميع الشهادات أيام الخميس 9/8/2017 والجمعة 10/8/2018، إلي نهاية الفترة يوم 15/8/2018



وأوضحت الوزارة أنه يستمر استلام الأوراق من جميع الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية والذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم خلال الفترات المخصصة لهم، وذلك حتى نهاية المدة المحددة للصرف والأستلام والتى تنتهي يوم 15/8/2018



كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني بشأن هؤلاء الطلاب، حيث جاءت التعليمات على النحو التالي، التقدم للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الالكتروني" خدمة متاحة من خلال الموقع التالي www.Tansik.Egypt.gov.eg موقع تنسيق الجامعات.



وسيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لتقديم الشهادات المعادلة العربية والاجنبية.

الخطوات التي يجب على الطالب أتباعها لتسجيل بياناته ورغباته لطلاب الشهادات المعادلة العربية و الأجنبية يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق باستخدام العنوان الموضح بعاليه، يستخدم رقم الدخول والرقم السري لتسجيل بياناته الأساسية(اسم- عنوان... الخ) ودرجاته ورغباته.



يجب على الطالب طباعة رغباته ودرجاته وبيان المواد التى درسها بالشهادة الحاصل عليها والتي قام بتسجيلها على شبكة الإنترنت، حيث يجب عليه تقديم نسخة منها ضمن ملف أوراقه.



يجب على الطالب الحفاظ على كود الدخول والرقم السري حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة به ويضمن عدم السماح لأي شخص بتعديل رغباته.



يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أي وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لأخر تعديل قام الطالب بتسجيله.



وعلي الطالب تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.



وسيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعلي الطالب اختيار رغباته من بينها.

ويقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية(أ) "وهى المنطقة التي يرغب الطالب في أن تكون محل إقامته"، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الإلكتروني، وسيتم توزيع الطالب على الكليات بناء على ما سيقوم الطالب بتسجيله ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، وعلى الطالب مراعاة اختيار الرغبات بعناية، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.



وطلاب شهادات الدبلومة الأمريكية عليهم الالتزام بارسال نسخة الكترونية "Soft Copy" من نتائج امتحان (SAT.I&SAT.II) من خلال حساب الطالب على موقع College Board مباشرة علي الكود رقم 7437 التابع لكلية الهندسة جامعة القاهرة مع الالتزم بالتعليمات التى سيتم اعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الانترنت بهذا الشأن والطالب الذى لن تصل نتيجة امتحان (SAT.I&SAT.II) الخاصة به لن يتم ترشيحه سيحذف اسمه من نتائج الطلاب.



وبالنسبة للطلاب الحاصلين على بعض الشهادات المعادلة الاجنبية التى تتأخر اعلان نتائجهم سيتم اتاحة الفرصة امامهم ومنحهم الوقت الكافى للتقدم بأوراقهم فور الانتهاء من اعلان نتائج هذه الشهادات واتمام تصديق الشهادات الحاصل عليها واستكمال الاوراق والمستندات المطلوبه.