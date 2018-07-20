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أخبار البلد

سعفان: صرف 435 ألف جنيه مستحقات 5 صيادين باليونان

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:42 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة ، محمد سعفان
هيثم سعد الدين
أكد وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، أن الصيادين الخمس الذين كانوا يعملون علي إحدى مركب الصيد باليونان، وقدموا شكوي لعدم حصولهم علي مرتبات 4 أشهر ، تم حصولهم علي مستحقاتهم بالكامل بإجمالي 20810 يورو، أي ما يوازي 435 ألف جنيه مصري.

وتلقي الوزير تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا- اليونان، أشار فيه المستشار العمالي بأثينا أشرف فؤاد ، أنه سبق أن تقدم مجموعة من الصيادين بشكوي بأنهم يعلمون علي مركب صيد مملوكة لفزليدس يمتريانو في منطقة بترا ولم يحصلوا علي مرتبات أربع أشهر وهم : "أحمد.ط.ع.ال" ويخصة 4500 يورو، و"نور.ا.ع.ال" 3500يورو، و"ال.أ.ح." 5470 يورو، و "جابر.ع.ال" 3130 يورو، وفتح.ا.ع.ج" 4210 يورو .

وقال المستشار العمالي : إنه بعد مقابلة صاحب المركب تم التوصل إلي اتفاق بتحويل المبالغ المالية المشار إليه بإجمالي 20810 يورو لحساب قرب من أحد الصيادين وله حساب في بنك بيرايوس عن طريق شيك باسمه وتم الإشراف من مكتب التمثيل العمالي علي سحب وتوزيع المبلغ علي الصيادين.

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