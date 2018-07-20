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ننشر تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالقليوبية.. يديره 5 أشخاص يعملون في مجال الاستثمار وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة ومبالغ مالية..صور

الجمعة 20/يوليه/2018 - 03:33 م
جانب من الضبطيات
جانب من الضبطيات
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية بالتنسيق مع مباحث الوزارة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات من مداهمة مصنع لإنتاج الهيروين داخل مزرعة تابعة لجمعية عرابى بمدينة العبور،حيث تبين ان المصنع يديره 5 أشخاص من محافظات الاسماعيلية والقاهرة ويعملون فى مجال الاستثمار.

وتحفظت القوات على كميات كبيرة من الهيروين الخام قدرت بنحو 4 طن وكميه كبية من الاقراص المخدرة لزوم خلطها على الهيروين وكذا ضبط كميات من الحشيش، كما تم العثور على مبلغ مالى بعملات مصرية ودولار وسيارتين لزوم توزيع الشحنات على التجار وتم القبض على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت المعلومات السرية قد وردت للعقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى تفيد وجود نشاط مريب داخل إحدى المزارع التابعة لجميعة عرابى بمدينة العبور تم عرض المعلومات على اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى فتم التنسيق مع مباحث الوزارة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن.

وتبين وجود تشكيل عصابى خطير يضم 5 اشخاص يقومون باستئجار احدى المزارع بجمعية عرابى وقاموا بجلب كميات من الهيروين الخام وانشاء مصنع لكبس وتصنيع الهيروين واعادة توزيعه على تجار السموم فى القاهرة والقليوبية وباقى المحافظات وانهم يعتزمون جلب شحنات كبيرة من الهيروين لداخل البلاد فضلًا عن قيامهم بإعداد وتجهيز مصنع لخلط وكبس وإعادة إنتاج ذلك المخدر لمضاعفة كمياته.

ونجحت جهود البحث والتحرى فى رصد المتهمين والوقوف على مظاهر أنشطتهم الإجرامية وعلى الفور تم اعداد مامورية من اجهزة الامن وبعد استصدار اذن من النيابة العامه تم مداهمة المصنع والقى القبض على المتهمين وهم قدرى.إ.أ " صاحب شركة للإستثمار الزراعى وسبق إتهامه فى قضية "قتل" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "تصدير مواد مخدرة لإحدى الدول العربية" وأحمد.إ.أ " مدير إحدى الشركات ويوسف.إ.أ " صاحب شركة إستيراد وتصدير ومحمد.إ.أ " شريك بشركة للإستثمار الزراعى وعادل.م.س "

وكشفت التحقيقات ان المتهمين من محافظات الاسماعيلية والقاهرة وتم التحفظ على المصنع وبداخله مكبس هيدروليكى يستخدم فى كبس وتهيئة مخدر الهيروين وضبط 4 كيلو هيروين خام وكمية من مادة " باراسيتامول و كافيين " والتى تستخدم فى خلط الهيروين الخام لإعداده للترويج تزن 22,120 كيلو جرام وكميه كبيرة من الاقراص المخدرة وكمية من مخدر الحشيش والأفيون،كما تم العثور على مبلغ مالى 16,930 ألف جنيه و7,820 دولار أمريكى وسيارتين وميزان وسلاح أبيض " سنجة "

واعترف المتهمين في التحقيقات في التى أجريت معم بجلبهم للمواد المخدرة وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات البيع وإستخدامهم السيارات وأدوات التصنيع والهواتف فى عمليات التصنيع والترويج لحسابهم وتولت النيابة التحقيق.
ننشر تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالقليوبية.. يديره 5 أشخاص يعملون في مجال الاستثمار وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة ومبالغ مالية..صور
ننشر تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالقليوبية.. يديره 5 أشخاص يعملون في مجال الاستثمار وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة ومبالغ مالية..صور
ننشر تفاصيل ضبط مصنع لإنتاج الهيروين بالقليوبية.. يديره 5 أشخاص يعملون في مجال الاستثمار وضبط 4 أطنان من المواد المخدرة ومبالغ مالية..صور

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