عون: قانون القومية عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على ما يسمى بـ "قانون القومية" والذي يعتبر أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وفي دولة مستقلة عاصمتها القدس، واستعادة كامل أراضيه.



وقال الرئيس اللبناني – في تصريحات له اليوم خلال استقباله عددا من الوفود الرسمية المحلية بقصر بعبدا الرئاسي – إن هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعا أمام اليهود، يعد انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين وفي مقدمها القرار رقم 194.