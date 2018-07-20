ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الزراعة توافق على تسجيل 12 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:29 م
الزراعة توافق على
الزراعة توافق على تسجيل مبيدات جديدة
جمال صلاح الدين
وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تسجيل 12 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات الزراعية، منها 3 مواد خام.

وتشمل عضوية اللجنة بحسب الوظائف، كلا من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ورئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، ومدير معهد بحوث وقاية النباتات، ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، ومدير المعمل المركزي للمبيدات، ومدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش، ومدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ومدير الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية والبيئة.
الزراعة توافق على تسجيل 12 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات
الزراعة توافق على تسجيل 12 مبيدا جديدا لمكافحة الآفات

ترشيحاتنا

محكمة تبطل قرار حرمان ميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

الحكومة تنفي بيع صندوق مصر السيادي لأصول وممتلكات الدولة

المالية تطلق موقعا إلكترونيا لمعرفة قيمة الضريبة العقارية المستحقة

هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية بالقرب من مطار العلمين.. وزارة الطيران تبدأ التحقيقات في الحادث.. والجيش يعلن تفاصيل الواقعة.. وإدلاءات الطيار تشير إلى عطل المحركات

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

وزير الأوقاف يكشف 7 أعمال يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت.. فيديو

مى نور الشريف تهنئ محمد عبد المعطى وفرح علي بزفافهما

فيديو جراف ..سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم

شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان

أختها سببت لها المشاكل.. لماذا ضحكت هنا الزاهد كثيرا ثم بكت؟

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

فيديو

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟