ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

بدء اختبارات الطلاب المتقدمين إلى مدرسة الضبعة النووية الثلاثاء

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:41 م
صدى البلد
أيمن محمود
صرح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تقرر أن يكون عدد الطلاب المقبولين في الدفعة الثانية 2018-2019، بمدرسة الضبعة النووية 75 طالبًا، من إجمالي 1580 متقدما، حيث سيتم اختيارهم من خلال تصفيات تحريرية وشفوية، بمعرفة لجان متخصصة، ستبدأ في الاختبارات الثلاثاء المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي إن الاختبارات التحريرية الالكترونية ستكون على شكل مجموعات تبدأ في الثامنة صباحا يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة يومين متتاليين.

وكان لجان تلقي طلبات التقدم للمدرسة التكنولوجية المتقدمة في العلوم النووية بمدينة الضبعة، أغلقت باب قبول المستندات مساء أمس الخميس على إجمالي عدد ملفات بلغت 1580.

وأوضح مدير تعليم مطروح، أن اللجنة الفنية المختصة بتلقي طلبات الالتحاق أدت عملها على أكمل وجه طوال 21 يومًا متواصلًا، مقدمًا الشكر والتقدير لنبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني وأعضاء اللجنة، لجهودهم المخلصة في تيسير الإجراءات على الطلاب الراغبين في تقديم ملفاتهم للالتحاق بالضبعة النووية وفق الشروط والضوابط الوزارية الخاصة بهذا الشأن.

وأكد النيلي، أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص طلبات التحاق الطلاب بالمدرسة النووية واختيار من ينطبق عليهم الشروط الوزارية والإعلان عن هذه الأسماء الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ يوليو، قبل بدء الاختبارات التحريرية الالكترونية.

ترشيحاتنا

ليبرمان يهدد بعملية عسكرية موسعة ضد قطاع غزة

انطلاق مسيرات وتظاهرات من غزة بعد إقرار قانون القومية

أختها سببت لها المشاكل.. لماذا ضحكت هنا الزاهد كثيرا ثم بكت؟

نجوم الزمالك يشاركون فى تشييع جثمان سيف العماري..فيديو وصور

بالأسعار.. دليلك السياحى لقضاء إجازتك بالفيوم.. فيديو وصور

كلب ضال ينقذ راكب دراجة مصاب في جبال رومانيا

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

محكمة تبطل قرار حرمان ميلان من المشاركة بالدوري الأوروبي

تقارير عالمية: ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

بدء استكمال أعمال رفع تابوت الإسكندرية

رفع قاعدة تابوت الإسكندرية ونقل 3 مومياوات .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

فيديو

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟