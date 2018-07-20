بدء اختبارات الطلاب المتقدمين إلى مدرسة الضبعة النووية الثلاثاء

صرح الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تقرر أن يكون عدد الطلاب المقبولين في الدفعة الثانية 2018-2019، بمدرسة الضبعة النووية 75 طالبًا، من إجمالي 1580 متقدما، حيث سيتم اختيارهم من خلال تصفيات تحريرية وشفوية، بمعرفة لجان متخصصة، ستبدأ في الاختبارات الثلاثاء المقبل.



وقال الدكتور سمير النيلي إن الاختبارات التحريرية الالكترونية ستكون على شكل مجموعات تبدأ في الثامنة صباحا يوم الثلاثاء المقبل، وتستمر لمدة يومين متتاليين.



وكان لجان تلقي طلبات التقدم للمدرسة التكنولوجية المتقدمة في العلوم النووية بمدينة الضبعة، أغلقت باب قبول المستندات مساء أمس الخميس على إجمالي عدد ملفات بلغت 1580.



وأوضح مدير تعليم مطروح، أن اللجنة الفنية المختصة بتلقي طلبات الالتحاق أدت عملها على أكمل وجه طوال 21 يومًا متواصلًا، مقدمًا الشكر والتقدير لنبيل نجيب، مدير عام التعليم الفني وأعضاء اللجنة، لجهودهم المخلصة في تيسير الإجراءات على الطلاب الراغبين في تقديم ملفاتهم للالتحاق بالضبعة النووية وفق الشروط والضوابط الوزارية الخاصة بهذا الشأن.



وأكد النيلي، أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص طلبات التحاق الطلاب بالمدرسة النووية واختيار من ينطبق عليهم الشروط الوزارية والإعلان عن هذه الأسماء الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ يوليو، قبل بدء الاختبارات التحريرية الالكترونية.