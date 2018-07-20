تفاصيل لقاءات الرئيس السيسي في ثاني أيام زيارته للخرطوم.. ناقش مع نائب البشير تفعيل أطر التعاون المشترك.. طرح رؤية مصر أمام رموز المجتمع السوداني..وأكد حرص القاهرة على ترابط شعبي وادي النيل

-السيسي لـنائب البشير: مصر حريصة على استقرار السودان وتنميته

-السيسي في لقائه مع رموز المجتمع السوداني: نحرص على تفعيل الشراكات

-الرئاسة: الجهود المخلصة بين مصر والسودان بمثابة إعادة صياغة للعلاقات

-الرئاسة: لجنة التسيير برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان تضم عدة وزراء



عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة لقاءات خلال زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم والتي بدأها أمس الخميس، تمثلت في لقاء النائب الأول لرئيس جمهورية السودان، فضلا عن مجموعة من كبار الشخصيات العامة وقيادات الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين السودانيين.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في مقر إقامته بالخرطوم، الفريق أول بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومي، وذلك في ثاني أيام زيارة الرئيس للسودان.



وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد خلال اللقاء بنتائج مباحثاته بالأمس مع الرئيس السوداني عمر البشير، مشيدًا بروح التعاون البناء بين الدولتين وحرص قيادتيهما على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن نهج مصر دائمًا هو الحرص على استقرار السودان وتنميته، إيمانًا بوحدة المسار والمصير التي تربط شعبي وادي النيل.



وأضاف المتحدث الرسمي أن النائب الأول لرئيس جمهورية السودان رئيس مجلس الوزراء القومي أعرب خلال اللقاء عن تقدير السودان لمصر قيادة وشعبًا، مرحبًا بأن تكون السودان هي وجهة الرئيس الأولى خلال الفترة الرئاسية الثانية، مثلما كانت أيضًا الوجهة الأولى له في عام ٢٠١٤.



وأكد الفريق أول بكري حسن صالح، حرص السودان الكامل على تفعيل جميع أطر التعاون المشترك بين البلدين، واستثمار إمكانات البلدين الاقتصادية لتحقيق نموذجًا في الترابط والتعاون بين البلدين الشقيقين.



وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء شهد تناولًا لسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، وخاصة على صعيد التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري.



كما التقى الرئيس السيسي، ظهر اليوم، مجموعة من كبار الشخصيات العامة وقيادات الأحزاب والقوى والتيارات السياسية المختلفة والمفكرين والمثقفين والإعلاميين، والذي شهده عدد من الوزراء السودانيين والمصريين.



وأكد السيسي أن زيارته الحالية للسودان والتي تعد أولى زياراته الخارجية بعد الانتخابات الرئاسية، جاءت لتؤكد قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسودان، مشيرا إلى أهمية الحرص على تطوير تلك العلاقات وتقويتها وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في ضوء وجود فرص واعدة لآفاق التعاون المشترك في كافة أوجه ومجالات التعاون، خاصة في ظل تشابه الظروف والأوضاع الاقتصادية في البلدين.



وجاء هذا اللقاء في ضوء حرص الرئيس السيسي على أن يلتقي بممثلين عن مختلف القوى والفعاليات السودانية ليطرح أمامهم رؤية مصر، بشأن تدعيم أواصر التعاون والتنسيق والتشاور مع السودان الشقيق، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية بين البلدين .



في سياق آخر، أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الجهود المخلصة المشتركة التي تم بذلها على مستوى العلاقات السياسية بين مصر والسودان خلال الأربع السنوات الماضية كانت بمثابة إعادة صياغة للعلاقات بينهما على نحو يتسق مع ما يجمعهما من روابط، وترسي أسس متينة لانطلاق التعاون الثنائي على المستوى التنفيذي في شتى المجالات لصالح شعبي البلدين.



وأشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ لجنة التسيير المشتركة بين مصر والسودان اجتماعاتها الفنية بالقاهرة علي مستوى كبار المسؤولين الشهر المقبل تقر فيه المشروعات المشتركة بين البلدين يعقبه اجتماع علي مستوي الوزراء في ذات الشهر.



وكانت القمة المصرية السودانية بالخرطوم، بين الرئيسين السيسي والبشير قد وجهت بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزيري خارجية البلدين، وعضوية الجهات المعنية التنفيذية، لبلورة مشروعات مشتركة بجداول زمنية محددة يتم الالتزام بها".



وتضم لجنة التسيير المشتركة برئاسة وزيري خارجية مصر والسودان التي تم اقرارها خلال القمة سوف تضم في عضويتها وزراء الري والزراعة والكهرباء والتجارة والصناعة والنقل والاتصالات والشباب والرياضة والثقافة ".



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مستهل زيارة للسودان، مساء أمس الخميس، جلسة مباحثات مع الرئيس السوداني "عمر البشير" في القصر الجمهوري بالخرطوم، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.



وصرح السفير بسام راضي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب خلال المباحثات عن سعادته بزيارة السودان، مشيرًا إلى ما تعكسه هذه الزيارة، التي تعد الخارجية الأولى له في الفترة الرئاسية الثانية، من خصوصية العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، التي يجمع بين شعبيهما روابط ثقافية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر السنين.



وأشاد الرئيس السيسي بالتطورات الإيجابية المتواصلة في علاقات التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير هذه العلاقات ودفعها نحو آفاق أوسع، بما يلبي طموحات شعبي وادي النيل الشقيقين نحو السلام والاستقرار والتنمية.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السوداني أعرب من جانبه عن تقديره والشعب السوداني للعلاقات الأخوية التاريخية مع مصر وشعبها، لافتا إلى التاريخ المشترك ووحدة المصير التي تجمع بين البلدين والشعبين.



