ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تخصيص رابط إلكتروني جديد لخدمة القطريين الراغبين في الحج

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:29 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، تخصيص رابط إلكتروني جديد؛ لاستقبال طلبات المواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة دشنت الرابط الإلكتروني: (https://qh1.haj.gov.sa)، وذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: (https://qh.haj.gov.sa)، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.

يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دشنت، الأحد الماضي، رابطا إلكترونيا مباشرا للحجاج القطريين، بعد عدم تعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، لكنها قامت بحجبه.

ترشيحاتنا

6 معلومات عن طائرة An-26 بعد هبوطها اضطراريا بالقرب من مطار العلمين

الحكومة تنفي رصف شارع المعز بالأسفلت وتشويه معالمه

وزير الأوقاف يكشف 7 أعمال يلاحقك ثوابها حتى بعد الموت.. فيديو

الوزراء ينفي توقف الملاحة بقناة السويس عقب تصادم 6 سفن

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

الفيفا يهدد بطرد أندية قطر

تقارير عالمية: ريال مدريد يستقر على بديل كريستيانو رونالدو

أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

شاهد.. وزير الطيران يكشف تفاصيل هبوط الطائرة الأوكرانية اضطراريا

استقبال حافل لقرينة الرئيس السيسي في السودان .. صور

دهان الثوم بزيت الزيتون للتخلص من مشكلة الدوالي دون جراحة

شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جنازة سيف العمارى من مسجد الحامدية الشاذلية.. فيديو وصور

بدء معسكر أبناء الأجيال الثاني والثالث والرابع للمصريين بالخارج.. صور

الأرضيات الخشبية أناقة وشياكة.. كيف تستخدمينها فى غرفتك.. صور

الداخلية تضبط مصنعا لإعداد الهيروين بالعبور..صور

تامر حسني وهيثم شاكر وأشرف عبد الباقي بزفاف محمد عبدالمعطي وفرح علي..صور

فيديو

بعد اكتشاف تابوت الإسكندرية .. باحث يكشف حقيقة لعنة الفراعنة
شاهد.. طائرة الرئيس السيسي تغادر الخرطوم بعد قمة مصرية سودانية
شاهد.. البشير يودع الرئيس السيسي بمطار الخرطوم
شاهد.. استعدادات الخرطوم لمغادرة الرئيس السيسي السودان
شاهد.. لبنانية تغير طريقة طهي الأطعمة التقليدية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟