تخصيص رابط إلكتروني جديد لخدمة القطريين الراغبين في الحج

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الجمعة، تخصيص رابط إلكتروني جديد؛ لاستقبال طلبات المواطنين القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن الوزارة دشنت الرابط الإلكتروني: (https://qh1.haj.gov.sa)، وذلك نظرًا لقيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق: (https://qh.haj.gov.sa)، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين في أداء فريضة الحج.



يأتي ذلك في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة.



وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد دشنت، الأحد الماضي، رابطا إلكترونيا مباشرا للحجاج القطريين، بعد عدم تعاون وزارة الأوقاف القطرية مع الجهات المعنية في السعودية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، لكنها قامت بحجبه.

