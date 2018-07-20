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هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية بالقرب من مطار العلمين.. وزارة الطيران تبدأ التحقيقات في الحادث.. والجيش يعلن تفاصيل الواقعة.. وإدلاءات الطيار تشير إلى عطل المحركات

الجمعة 20/يوليه/2018 - 01:46 م
أرشيفية
أرشيفية
محمد إبراهيم و نورهان خفاجي
هبوط اضطراري لطائرة شحن أوكرانية بالقرب من مطار العلمين
الطيران المدني تبدأ التحقيقات في حادث طائرة الشحن الأوكرانية
المتحدث العسكرى: هبوط اضطرارى على مسافة 48 ميلا من مطار العلمين.

شهد نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، القريبة من مطار العلمين، صباح اليوم الجمعة، هبوط طائرة شحن بضائع أوكرانية من طراز انتينوف ٢٦ رحلة رقم 4 955 Ku، اضطراريا صباح اليوم الجمعة، نتيجة عطل فنى بالقرب من مطار العلمين، وذلك خلال رحلتها من كييف بأوكرانيا إلى مدينة الخرطوم بالسودان والمخطط لها الهبوط بمطار العالمين للتزود بالوقود.

بدأت الحادثة، باختفاء الطائرة من على شاشات الرادار بالقرب من مطار العلمين، والذي بمجرد اختفائها قام برج المراقبة بمطار العلمين بإبلاغ مركز البحث والإنقاذ للقوات المسلحة المصرية بإحداثيات موقع الطائرة والذى قام بدوره فى الحال وتحديد موقع هبوط الطائرة والذى يبعد ٤٨ ميلا عن المطار.

وخرج العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة، ليوضح أن عطلا فنيا بمحركات طائرة مدنية أوكرانية الجنسية نتج عنه هبوط اضطرارى على مسافة حوالى 48 ميلا من مطار العلمين المدنى.

أوضح العقيد تامر الرفاعي، أن طائرة مدنية أوكرانية الجنسية طراز إنتونوف 26 هبطت اضطراريًا إثر حدوث عطل فنى بمحركاتها كانت متجهة من أوكرانيا إلى السودان .

أشار إلى أن بدخولها المجال الجوى المصرى تم متابعتها إلى أن هبطت اضطراريًا ، وعلى الفور تم دفع عناصر من القوات المسلحة التى قدمت الرعاية الطبية اللازمة لمستقلي الطائرة وعددهم (6) وجميعهم بحالة صحية جيدة .

وأشار إلى أنه تم استدعاء أطقم فنية من وزارة الطيران المدنى لتحديد أسباب العطل وإصلاحه.

ومن ناحيته، قالت وزارة الطيران المدني، أنه تم استدعاء رئيس الإدارة المركزية إلى مكان هبوط الطائرة لتحليل الحوادث بوزارة الطيران المدني وبصحبته طاقم فني لإجراء المعاينة الأولية وأخذ أقوال طاقم الطائرة والتحفظ على الوثائق الخاصة بالطائرة والبدء في إجراءات التحقيق الفني للوقوف على أسباب الواقعة.

وأكد الفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني،أن طائرة الشحن الأوكرانية هبطت اضطراريا بطريقة آمنة تمامًا قبل هبوطها في مطار العلمين، لافتًا إلى أن الهبوط تم فى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

وأضاف وزير الطيران، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم نقل أطقم الطائرة إلى المستشفى للاطمئنان عليهم، وتم الدفع بالإدارة المركزية للحوادث والطقم الفني، للوقوف على أسباب الواقع والهبوط الاضطراي.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية، ووفقا لمعلومات الطيار، أظهرت أن هناك مشاكل في محركات الطائرة، وهو ما دفعه إلى الهبوط الاضطراري، وكان قراره موفق لهبوط في هذه المنطقة، مؤكدا أن هناك تنسيق مباشر مع مركز الحدث وتم الاتصال المباشر مع قائد المنطقة، وتم الوصول لمكان هبوط الطائرة والتأكد من سلامة الطقم بالكامل.

ونوه وزير الطيران المدني، إلى أن هبوط اضطراري في منطقة زراعية بنسبة كبيرة قد يمكنها من عدم مواصلة الرحلة مرة أخرى، مؤكدا أن الطاقم بحالة جيدة.

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